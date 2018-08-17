"Не дуже гарна": друзі розлученого Шнурова розповіли про його таємничу коханку

Друзі скандального російського співака, лідера гурту "Ленінград" Сергія Шнурова, розповіли про його новий роман.

Після розлучення з дружиною Матильдою співак з'їхав з дому і зараз живе в різних елітних готелях Петербурга. В одному з них працівники помітили дівчину, що приходила до Шнурова, пише Комсомольская правда.

"Одного разу до Сергія приходила молода дівчина - їй не більше двадцяти. Зовнішність звичайна, не сказав би, що дуже красива. Вона чекала Шнурова на тротуарі поруч із готелем, до номера не підіймалася. Коли музикант вийшов, вони пішли гуляти", - згадує працівник готелю Микола.

Шнуров з колишньою дружиною Матильдою

Таємницю дещо висвітлює друг співака, музикант Стас Барецький: "Я ж вам казав, нова дівчина Шнура - це бомба. Це відома молода блогерка, більше не можу нічого сказати. Скоро ви все самі дізнаєтеся".

За весь цей час, за словами працівників, колишня дружина в готелі жодного разу не з'явилася, втім, як і Оксана Акіньшина - колишня кохана музиканта, з якою вони зараз знову проводять багато часу разом, про що свідчать спільні фотографії в соцмережах.

Шнуров з Акіньшиною

"Я б хотів, щоб Серьога був разом із Акіньшиною - вона мені завжди подобалася. Але Оксана заміжня, у неї троє дітей. Серьога вибрав собі молодшу дівчину. Шнур багатий, відомий, знаменитий, його гурт "Ленінград" в топі, з ним захоче зустрічатися будь-яка дівчина", - поділився друг співака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шнуров розкрив подробиці розлучення з Матильдою.