"Це батько її дитини?": Лобода засвітилася в обіймах невідомого чоловіка

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала ажіотаж новим знімком.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому зображена з невідомим чоловіком. "Сашенька повертається додому. Сашенька знову буде писати всім нам хіти. Люблю тебе і всю вашу чудову сім'ю", — написала Лобода.

Зазначимо, що шанувальники співачки в коментарях під публікацією почали губитися в здогадах. Одні припустили, що на фото — саунд-продюсер співачки. Інші ж стверджують, що це справжній батько її дитини.

"Це її продюсер і звукорежисер", "Хто такий Сашенька?", "Це батько її дитини?", "Точно татусь Тільди. Чудово виглядаєте", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Світлана Лобода опублікувала в Instagram приватне фото з ванної кімнати, яким викликала суперечки серед своїх підписників.

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