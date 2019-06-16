"Срамота!" Брежнєву, що відхрестилася від України, присоромили за зухвале вбрання

Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, викликала ажіотаж в мережі через свої вельми відверті фото.

Зірка опублікувала на свою сторінку в Instagram кадри з фотосесії, на яких її можна побачити в зухвалому вбранні.

Брежнєва позувала на тлі розкішного червоного авто в латексному чорному боді з глибокими вирізами, яке одягла зверху на колготи.

"І нехай в моїх вчинках не було логіки... Я не вмію жити по-іншому", — підписала фото 37-річна зірка, згадавши слова з пісні "Притяженья больше нет", яку вона виконувала в складі групи "ВІА Гра" спільно з Валерієм Меладзе.

Віра Брежнєва instagram.com/ververa

Віра Брежнєва instagram.com/ververa

Віра Брежнєва instagram.com/ververa

Фоловери Брежнєвої взялися критикувати дані знімки.

Скріншот instagram.com/ververa

Скріншот instagram.com/ververa

Скріншот instagram.com/ververa

Скріншот instagram.com/ververa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Брежнєва відреагувала на "зраду" Меладзе. Вона здивувалася тому, як її чоловік встигає "пірнати в бюст" блондинки і при цьому знімати кліпи своїй дружині.

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