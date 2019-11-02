"Срамота! Одягни штани!" Брежнєва розлютила фанатку: що трапилося

Скандальна українська співачка Віра Брежнєва, яка гастролює в РФ, нарвалася на критику фанатки через свій старий кліп на пісню "Я не свята".

Прихильниця співачки повідомила в коментарі на сторінці жінки продюсера Костянтина Меладзе в Instagram, що подивилася кліп зірки зі своєю дочкою і зробила висновок, що такі відео не можна показувати дітям (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дивилися з донькою кліп "Я не свята" – ганьба, в наступний раз, штани одягайте! Дякую за розуміння", – зауважила жінка.

Віра Брежнєва

Відповідний коментар був залишений під відео Брежнєвої з репетиції.

Скріншот

Відзначимо, що як раз на репетиціях Брежнєва виглядає в рази скромніше.

А в кліпі на пісню "Я не свята" зірка позує без штанів.

Кадр з кліпу Віри Брежнєвої "Я не свята"

Кадр з кліпу Віри Брежнєвої "Я не свята"

Кадр з кліпу Віри Брежнєвої "Я не свята"

Кадр з кліпу Віри Брежнєвої "Я не свята"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото. На ньому вона позувала в чорній сукні з дуже глибоким декольте.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся