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Ротару запідозрили в романі з молодим чоловіком: як виглядає

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Популярній українській співачці Софії Ротару приписали роман із молодим співаком, екссолістом гурту "Турбомода" Сашею Поповим.

За даними газети "Собеседник", він уже давно захоплювався артисткою, незважаючи на 33-річну різницю у віці, а нещодавно їх і зовсім помітили разом на концерті.

"Софія Ротару нікого не може залишити байдужим, тому що вона – справжній вулкан. А я люблю жінок старшого віку, з голлівудською посмішкою і божевільною енергетикою. Софія Михайлівна якраз така. Вона – справжня мрія", – говорив раніше артист.

Ротару приписали роман

Ротару приписали роман

instagram / sofiarotaru.official

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Свого часу Попову приписували близькі стосунки з Тетяною Булановою, яка нібито пішла від чоловіка, футболіста Владислава Радимова саме через нього.

"Саша останнім часом часто їздить до Києва. Йому пощастило – у нього білоруський паспорт, тому в'їжджати на територію України він може безперешкодно. Там він днює і ночує. А коли у нього запитують, що робить у Києві, лише посміхається у відповідь", – сказали співрозмовники видання.

Попова помітили за лаштунками білоруського концертного залу, куди сторонніх за вказівкою співачки не пускали. А після цього він розмістив у соцмережі спільні фотографії.

Саша Попов і Софія Ротару

Саша Попов і Софія Ротару

instagram / sashapopov911

"Я дивився і потопав у цих очах, не чуючи нічого навколо", – підписав він фото з Ротару, на якому вона променисто посміхається. Як би там не було, ні співачка, ні Попов не відповіли на прямі запитання журналістів про роман.

Попов і Ротару в Білорусі

Попов і Ротару в Білорусі

instagram / sashapopov911

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виступу Ротару на XVIII Міжнародному фестивалі мистецтв "Слов'янський базар у Вітебську" стався курйозний випадок. До неї на сцену вийшов шанувальник, який поліз цілуватися, проте співачка грубо його відштовхнула.

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Особа
Софія Ротару
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес чутки
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Зачем писать об этом,а,ОБОЗ?Люди,независимо от возроста имеют право на счастье..Это ,их личное..Зачем копатся в чужом белье?
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