Разом з дітьми: Пугачова і Галкін раптово покинули Росію

Примадонна російської і радянської естради Алла Пугачова і її знаменитий чоловік Максим Галкін разом з дітьми покинули Росію.

Про це свідчать фото і відео, які опублікували в Instagram на фан-сторінках Пугачової. Сам Галкін також на особистому акаунті поділився роликом з Аллою, і дітьми Лізою і Гаррі (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Так, зіркове семейтсво, судячи по постах в соціальній мережі, вирушило в Юрмалу (Латвія), де планує знімати елітний котедж в фешенебельному районі на березі Балтійського моря.

Особняк, який орендують для відпочинку Пугачова і Галкін, згідно з інформацією, оприлюдненою в ЗМІ, розташований поруч з віллою знаменитої співачки Лайми Вайкуле. Місяць проживання коштує близько 100 тисяч євро без урахування вартості роботи обслуговуючого персоналу.

Відзначимо, в Юрмалу примадонна і Галкін прибули поїздом, при чому в персональному вагоні Пугачової. Сімейство приїхало на машині прямо на перон, що обурило багатьох їхніх шанувальників, які вказали, що "Пугачову проводжають урочистіше, ніж Путіна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно колишній чоловік Пугачової, співак Філіп Кіркоров поїхав до Бурятії на гастролі, де відзначився подібною "панською" витівкою. Коли Кіркоров сходив з поїзда, прямо на пероні його чекав персональний автомобіль. Щоправда, фанатів не було.

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