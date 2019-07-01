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Разом з дітьми: Пугачова і Галкін раптово покинули Росію

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Примадонна російської і радянської естради Алла Пугачова і її знаменитий чоловік Максим Галкін разом з дітьми покинули Росію.

Про це свідчать фото і відео, які опублікували в Instagram на фан-сторінках Пугачової. Сам Галкін також на особистому акаунті поділився роликом з Аллою, і дітьми Лізою і Гаррі (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Так, зіркове семейтсво, судячи по постах в соціальній мережі, вирушило в Юрмалу (Латвія), де планує знімати елітний котедж в фешенебельному районі на березі Балтійського моря.

Особняк, який орендують для відпочинку Пугачова і Галкін, згідно з інформацією, оприлюдненою в ЗМІ, розташований поруч з віллою знаменитої співачки Лайми Вайкуле. Місяць проживання коштує близько 100 тисяч євро без урахування вартості роботи обслуговуючого персоналу.

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Відзначимо, в Юрмалу примадонна і Галкін прибули поїздом, при чому в персональному вагоні Пугачової. Сімейство приїхало на машині прямо на перон, що обурило багатьох їхніх шанувальників, які вказали, що "Пугачову проводжають урочистіше, ніж Путіна".

Як приємно бачити щасливу Аллочку😍😍😍 Наше сонечко 🌞 Гарного відпочинку 🌊⛅❤ @alla_orfey #Alla #pugacheva #love #primadonna #queen #woman #sign #signer #forever #family # Алла # Пугачова # АллаПугачева # Примадонна # охужетіножкі # ніжки # ееногісведутсумавсех # ножкіАлли # женаАлла # співачка # женаКіркорова # любов # охужетаалла # любовьпохожаянасон # ееулибка # Кіркоров # шоубізнес # естрада # ❤💫

Публікація від Alla Pugacheva ❣ (@ alla_pugacheva_15)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно колишній чоловік Пугачової, співак Філіп Кіркоров поїхав до Бурятії на гастролі, де відзначився подібною "панською" витівкою. Коли Кіркоров сходив з поїзда, прямо на пероні його чекав персональний автомобіль. Щоправда, фанатів не було.

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Особи
Максим ГалкінГаррі ГалкинЛіза ГалкінаАлла Пугачова
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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