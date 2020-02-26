Головна Новини
26 лютого • оновлено в 12:17
МоваЯзык
Спорт Lady

/ плітки

Прихильниця терористів на Донбасі Чичеріна похвалилася фото з України

4.6т
Читати матеріал російською

Одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, поділилася фото з аеропорту "Бориспіль". СБУ і Держприкордонслужба назвали знімок "провокацією".

"Доброго ранку, Бориспіль", – підписала фото співачка. Дивний пост опублікований на сторінці Чичеріної у Facebook.

Фанатка терористів на Донбасі Чичеріна помічена в Україні: що трапилося

Скріншот із Facebook-сторінки Чичеріної

Також у коментарях під постом російська співачка зазначила, що "Київ – "мать городов русских", ми не залишимо міста свої".

Фанатка терористів на Донбасі Чичеріна помічена в Україні: що трапилося

У Службі безпеки України повідомили, що Чичеріній давно заборонили в'їзд в Україну, а Держприкордонслужба назвала її пост "провокацією", пише "Українська правда".

"Не можу сказати, чому вони запостили саме аеропорт "Бориспіль". Не виключено, що це якась провокація з боку або даної особи, або тих сил, які підтримують її. Ця особа кордон України не перетинала. А якби перетинала, то він перебуває на контролі, і її б не пустили з проставленням заборони на в'їзд на 3 роки", – прокоментував інцидент прессекретар ДПС Андрій Демченко.

Зазначимо, у 2015 році Міністерство культури внесло співачку до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Чичеріна відома своєю підтримкою бойовиків на Донбасі. Нещодавно вона отримала орден "за особливі заслуги у підвищенні міжнародного авторитету "Донецької Народної Республіки".

  • Також раніше Юлія Чичеріна назвала анексований Крим "перлиною Росії". Співачка вважає, що захоплений півострів розвивається і стає кращим.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Єва Романова
Тема
Заборона російських зірок в Україні
Особа
Юлія Чичеріна
Теги
шоу-бизнес Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
35
19
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Добрыня .
Добрыня .
Хорошо же ей "В голову надуло".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
в Борисполе такой мебели нет, пусть не звиздит
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пипец она совсем снюхалась,причем Киев то к москве????когда была Киевская Русь и крещение Руси а не России которой тогда не существовало и русских не существовало и москву даже строить ещё и не собрались и даже не думали))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги