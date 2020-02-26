Фанатка терористів на Донбасі Чичеріна помічена в Україні: що трапилося

Одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, поділилася фото з аеропорту "Бориспіль". СБУ і Держприкордонслужба назвали знімок "провокацією".

"Доброго ранку, Бориспіль", – підписала фото співачка. Дивний пост опублікований на сторінці Чичеріної у Facebook.

Скріншот із Facebook-сторінки Чичеріної

Також у коментарях під постом російська співачка зазначила, що "Київ – "мать городов русских", ми не залишимо міста свої".

У Службі безпеки України повідомили, що Чичеріній давно заборонили в'їзд в Україну, а Держприкордонслужба назвала її пост "провокацією", пише "Українська правда".

"Не можу сказати, чому вони запостили саме аеропорт "Бориспіль". Не виключено, що це якась провокація з боку або даної особи, або тих сил, які підтримують її. Ця особа кордон України не перетинала. А якби перетинала, то він перебуває на контролі, і її б не пустили з проставленням заборони на в'їзд на 3 роки", – прокоментував інцидент прессекретар ДПС Андрій Демченко.

Зазначимо, у 2015 році Міністерство культури внесло співачку до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Чичеріна відома своєю підтримкою бойовиків на Донбасі. Нещодавно вона отримала орден "за особливі заслуги у підвищенні міжнародного авторитету "Донецької Народної Республіки".

Також раніше Юлія Чичеріна назвала анексований Крим "перлиною Росії". Співачка вважає, що захоплений півострів розвивається і стає кращим.

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