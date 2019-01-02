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Переможниця ''Танців з зірками'' блиснула кадрами із розкішного курорту

1.7тЧитати матеріал російською

Переможниця танцювального проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова похвалилася кадрами відпочинку на Мальдівах, куди вирушила незадовго до Нового року.

Свіжі знімки танцівниця опублікувала в особистих Instagram-сторіз, на відпочинку Гвоздьова розважається із подругами, проводить час у басейні, відпочиває вечорами.

Переможниця ''Танців з зірками'' блиснула кадрами із розкішного курорту

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Як стало відомо раніше, судячи з геолокації, танцівниця перебуває у місті Мале — столиці Мальдів. Там Гвоздьова відпочиває у розкішному місцевому готелі, який розташований за 30 хвилин їзди на швидкісному катері від міжнародного аеропорту імені Ібрагіма Насіра.

Переможниця ''Танців з зірками'' блиснула кадрами із розкішного курорту

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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Переможниця ''Танців з зірками'' блиснула кадрами із розкішного курорту

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Свої фото переможниця проекту опублікувала без будь-яких коментарів.

Переможниця ''Танців з зірками'' блиснула кадрами із розкішного курорту

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, у скільки Ілоні Гвоздьовій міг обійтися відпочинок на Мальдівах. Згідно цінами авіаперевізників, лише переліт танцівниці в дві сторони міг обійтися приблизно в 36 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможниця "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала розкішний подарунок від чоловіка на честь тріумфу на проекті. Чоловік презентував їй біле авто, перев'язане святковим бантом.

Теги
соцмережіInstagramшоу-бизнесТанці з зірками
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