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"Не вміє кохати!" Весілля Богомолова і Собчак наробило галасу серед зірок

3.3т Читати матеріал російською

Зірки активно обговорюють інформацію про те, що скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак зібралася заміж за Костянтина Богомолова.

Як повідомляє "Телепрограма", багато хто впевнений, що у стосунків парочки є термін придатності, а весілля не відбудеться.

Одним з коментаторів виявився колишній учасник шоу "Дом 2" Рустем Солнцев, який пояснив, що в даному випадку "Богомолов" підсів "на хайп, а Собчак не вміє кохати".

Собчак і Богомолов

Собчак і Богомолов

PeopleTalk

"Я не дуже вірю в цю любов. Мені здається, що Богомолов – темна конячка, і він себе ще проявить. Знайомство з Собчак дало йому популярність, вхід в Богемську тусовку, він до 44 років став художнім керівником театру на Малій Бронній. І він підсів на "хайп", це ж свого роду наркотик: якщо відчув кайф, хочеться все більше. Сумніваюся в почуттях цієї людини до Собчак. Швидше, вона для нього – вигідна партія. Якщо говорити про Ксенію Анатоліївну, то вона жінка з сильним, чоловічим характером. Я знаю, що їй симпатичні чоловіки сильніше за неї. Богомолов – не з цієї опери. Він їй швидко набридне, тому що кохати інших Собчак не вміє. Вона кохає тільки себе", - сказав шоумен.

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Ще один ексучасник "Дому-2" Степан Меньщиков назвав Богомолова гідним чоловіком, і висловив готовність особисто провести весілля.

"Я буду тільки радий, якщо Собчак вдруге вийде заміж. Не знаю Богомолова як людину, не знайомий з ним особисто, але, якщо Ксенія Анатоліївна звернула на нього увагу, значить він того вартий. Мабуть, цей творчий, неординарний чоловік її зачепив. Якщо новини про заручини правдиві, то, Ксенія Анатоліївна, я готовий бути ведучим на вашому весіллі", – зазначив він.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

instagram / xenia_sobchak

Тим часом, колишня учасниця "Дому-2" Ольга Миколаєва (Сонце) вважає, що весілля може бути цілком вірогідним.

"Я вважаю, що чутки про швидке весілля Собчак і Богомолова цілком можуть виявитися правдою. Є таке відчуття, як любов. Всім очевидно, що Ксенії було зручніше залишитися з Віторганом: він батько її дитини, це її перший шлюб. Знову ж таки не варто списувати з рахунків громадську думку, яка не схвалює розлучення. Але Ксенія – сильна жінка, яка може собі дозволити не йти на поводу у громадськості, а йти на поводу у почуттів. І знаєте, штамп в паспорті – нічого не означає. Навіть якщо весілля не буде, я бажаю їм щастя", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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