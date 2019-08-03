"Не вміє кохати!" Весілля Богомолова і Собчак наробило галасу серед зірок

Зірки активно обговорюють інформацію про те, що скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак зібралася заміж за Костянтина Богомолова.
Як повідомляє "Телепрограма", багато хто впевнений, що у стосунків парочки є термін придатності, а весілля не відбудеться.
Одним з коментаторів виявився колишній учасник шоу "Дом 2" Рустем Солнцев, який пояснив, що в даному випадку "Богомолов" підсів "на хайп, а Собчак не вміє кохати".
Собчак і Богомолов
PeopleTalk
"Я не дуже вірю в цю любов. Мені здається, що Богомолов – темна конячка, і він себе ще проявить. Знайомство з Собчак дало йому популярність, вхід в Богемську тусовку, він до 44 років став художнім керівником театру на Малій Бронній. І він підсів на "хайп", це ж свого роду наркотик: якщо відчув кайф, хочеться все більше. Сумніваюся в почуттях цієї людини до Собчак. Швидше, вона для нього – вигідна партія. Якщо говорити про Ксенію Анатоліївну, то вона жінка з сильним, чоловічим характером. Я знаю, що їй симпатичні чоловіки сильніше за неї. Богомолов – не з цієї опери. Він їй швидко набридне, тому що кохати інших Собчак не вміє. Вона кохає тільки себе", - сказав шоумен.
Ще один ексучасник "Дому-2" Степан Меньщиков назвав Богомолова гідним чоловіком, і висловив готовність особисто провести весілля.
"Я буду тільки радий, якщо Собчак вдруге вийде заміж. Не знаю Богомолова як людину, не знайомий з ним особисто, але, якщо Ксенія Анатоліївна звернула на нього увагу, значить він того вартий. Мабуть, цей творчий, неординарний чоловік її зачепив. Якщо новини про заручини правдиві, то, Ксенія Анатоліївна, я готовий бути ведучим на вашому весіллі", – зазначив він.
Ксенія Собчак
instagram / xenia_sobchak
Тим часом, колишня учасниця "Дому-2" Ольга Миколаєва (Сонце) вважає, що весілля може бути цілком вірогідним.
"Я вважаю, що чутки про швидке весілля Собчак і Богомолова цілком можуть виявитися правдою. Є таке відчуття, як любов. Всім очевидно, що Ксенії було зручніше залишитися з Віторганом: він батько її дитини, це її перший шлюб. Знову ж таки не варто списувати з рахунків громадську думку, яка не схвалює розлучення. Але Ксенія – сильна жінка, яка може собі дозволити не йти на поводу у громадськості, а йти на поводу у почуттів. І знаєте, штамп в паспорті – нічого не означає. Навіть якщо весілля не буде, я бажаю їм щастя", – зазначила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак була заміжня за актором Максимом Віторганом, вони одружилися у лютому 2013 року. В кінці 2018 року з'явилася інформація, що стосунки пари опинилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим.
Собчак і Віторган офіційно розлучилися у березні 2019 року.
Уже у квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової.
Пізніше йому приписали стосунки з артисткою Агнією Кузнєцовою.
Також Собчак і Віторган перетнулися на світському заході на Кіпрі, викликавши підозри, ніби вони знову разом.
Після цього Віторган закрутив новий роман з актрисою Ніно Нінідзе.
У відповідь на це Богомолов показав інтригуючий кадр із Собчак, наголосивши, що це "відповідь колишньому".
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