"Натягнула на ж**у прапор України": в мережі скандал через провокативні штани Лободи

Українська співачка Світлана Лобода викликала обурення шанувальників через фото в штанах жовто-блакитного кольору.

Зображення з'явилося на особистій сторінці в Instagram зірки. Саме так артистка виглядала перед своїм концертом в Юрмалі, Латвія.

У мережі вибухнув скандал, оскільки багато хто побачив у такому кольоровому рішенні прапор України. Одні вважають, що такий образ - дуже патріотичний і свідчить про такі ж погляди Лободи. Вони просять порадити, де купити такі ж штани, а також стверджують, що так співачка готується до Дня незалежності України.

Інші фоловери вважають таке рішення зневагою до почуттів земляків і неповагою до своєї країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода виступила для улюбленого співака Путіна.