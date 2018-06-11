На всякий випадок? Топовий шоумен Росії отримав громадянство за кордоном

Російський телеведучий, комік і шоумен Іван Ургант став громадянином Ізраїлю.

Згідно з інформацією видання "Вести", в неділю, 10 червня, Ургант отримав в аеропорту Бен-Гуріон новий паспорт. У свою чергу, батько коміка дану інформацію заперечує.

У понеділок, 11 червня росЗМІ поширили інформацію про те, що один з найбільш популярних шоуменів Росії Іван Ургант нібито отримав громадянство Ізраїлю.

За інформацією журналістів, Ургант репатріювався разом з дружиною і двома дочками. При цьому джерело підкреслює, що у нього немає інформації, чи обмежиться шоумен отриманням паспорта або ж змінить місце проживання.

Сам Ургант офіційно чутки про новий паспорт поки ніяк не коментував, а ось батько телеведучого підтвердити цю інформацію не зміг.

"Не можу вам це уточнити, тому що я не в курсі, чесно кажучи", - процитувало Урганта-старшого видання "Говорит Москва".

У мережі новина викликала неоднозначну реакцію користувачів. Деякі припустили, що артист не покине "нагріте місце" на "Першому каналі", а ще одне громадянство вирішив отримати на "всякий випадок".

Нагадаємо, свою кар'єру Іван Ургант будував на "П'ятому каналі", "Русском радио", "Хіт-ФМ", "MTV Росія", НТВ і телеканалі "Росія". Шоумен знявся в ряді російських комедій, а в даний час веде передачі на "Першому каналі".

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