"Корона не тисне?" З'явилися чутки про абсурдні зіркові примхи й істерики скандальної Лободи

Українську співачку Світлану Лободу, яка живе і працює в Росії, запідозрили в зоряній хворобі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі з назвою "Только никому..." Там же перераховані дивацтва у поведінці відомої артистки та її не зовсім звичайні повсякденні звички.

За даними каналу, відмовитися від узгодженого корпоративу за день до призначеної дати або підвищити ціну на виступ вдвічі для артистки — звичайна справа.

instagram.com/lobodaofficial

"Вона може не приїхати в аеропорт на концерт через поганий настрій або в останній момент за півгодини до вильоту змусити команду шукати нові квитки, навіть якщо їх немає", — сказано в повідомленні.

Одного разу Лобода зажадала, щоб чоловік її піарниці, перебуваючи у США, привіз їй звідти дитяче харчування. Отримавши ввічливу відмову, вона, за чутками, звільнила свою менеджерку.

instagram.com/lobodaofficial

Крім того, співачка замовляє для себе відразу дві гримерні кімнати і вимагає, щоб всі її особисті водії були зовні схожі один на одного. Також вона нібито забороняє останнім користуватися парфумами, вмикати музику і розмовляти.

"Після того, як Лобода проголосила себе "суперзіркою", вона вимагає, щоб у команді її всі звали виключно на ім'я та по-батькові — Світлана Сергіївна. І це лише мала частина історій про милу вдачу Лободи. Цікаво, корона не тисне?" — підсумували автори Telegram-каналу.

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, раніше в мережу злили відео того, як Світлана Лобода влаштувала в московському аеропорту "Шереметьєво" нецензурний скандал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода опублікувала нову пісню, записану спеціально для російського телешоу "Останній герой".

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