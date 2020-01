Хто така Сара Хенбері і що за секс-скандал через неї з Меган Маркл

Причиною відходу принца Гаррі і Меган Маркл з королівської сім'ї може стати сварка, пов'язана з можливою зрадою принца Вільяма Кейт Міддлтон з Сарою Роуз Хенбері.

Як стверджує в Facebook журналістка "Ехо Москви" Карина Орлова з посиланням на джерела у Великобританії, минулої весни принц Вільям зрадив своїй дружині Кейт Міддлтон з її подругою – Сарою Роуз Хенбері. Про цю історію було безліч публікацій у британській пресі, проте офіційно чутки були спростовані.

Однак у грудні в таблоїдах з'явилася інформація, згідно з якою, Вільям нібито як і раніше зраджує дружині з Сарою Хенбері, про що дізналася Меган Маркл, яка негайно ж направилася до Кейт Міддлтон, заявивши їй, що терпіти зраду – неповага до самої себе.

Відповідно до джерел Орлової, Кейт, чудово знаючи про зради чоловіка, навпаки, вирішила піти до Вільяма і поговорити з ним, щоб він провів розмову з братом Гаррі для "напоумлення" Меган Маркл.

"Вільям пішов до Гаррі і сказав щось на кшталт calm down your bitch, на що у відповідь отримав по пиці. Зав'язалася бійка", - пише Карина Орлова, запевняючи, що саме це стало причиною відходу Гаррі і Маркл з королівської сім'ї.

Сару Роуз Хенбері британські засоби масової інформації називають "подругою" Кейт Міддлтон. Вона одружена з маркізом Девідом Чолмонделі і теж носить титул маркізи. У них троє дітей.

Хенбері деякий час працювала аналітиком в Консервативної партії Великобританії у британському парламенті, проте під час роботи її помітило модельне агентство Storm Models.

