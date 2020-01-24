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24 січня • оновлено в 15:43
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Гарік Харламов шукає заміну Асмус

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Комік Гарік Харламов шукає заміну своїй дружині, актрисі Кристині Асмус.

Зокрема, зі свіжого поста Харламова в Інстаграм слідує, що він користується популярним сервісом знайомств Tinder.

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"Текст" втілився у моєму житті ": Асмус поскаржилася, що стала жертвою шахрайки

"Я в різних соцмережах)" - написав комік, поставивши на Tinder замість свого фото знімок голлівудської зірки Метта Деймона.

В кінці минулого року Асмус блиснула роллю у фільмі "Текст", де знялася в дуже відвертій сцені сексу.

У мережі Харламова стали активно після цього цькувати, називаючи, зокрема, "куколдом" (чоловіком, який отримує насолоду від зрад дружини).

Трохи згодом в топи пошукових трендів вийшов запит "харламов асмус розлучення". Однак будь-яких офіційних підтверджень цьому не було.

У пари є дочка – 6-річна. Анастасія.

При цьому варто також сказати, що зазначеним вище постом Гарік Харламов взяв участь в сьогоднішньому інтернет-тренді: знаменитості показують свої фото, як нібито виглядають в різних соцмережах.

Читайте також на OBOZREVATEL про голу сцену Асмус в фільмі "Текст".

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Особи
Крістіна Асмус Гарік Бульдог Харламов
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