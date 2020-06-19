Наступного року пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться за новими правилами.

Організатори дозволили записувати бек-вокал на інструментальну фонограму пісні. Це допоможе учасникам втілювати у життя нові креативні ідеї, а також подорожувати меншим складом команди, повідомив ТСН.

Євробачення-2021 відбудеться за новими правилами: що відомо

"Уроки цьогорічної весни навчили нас, що потрібен план на випадок всесвітньої кризи, тож ми додали відповідні зміни до правил конкурсу. Ми маємо бути гнучкими й змінювати навіть сам формат і спосіб організації події в ці складні часи", – заявив новий виконавчий директор конкурсу Мартін Остердаль.

Зазначається, що конкурсанти матимуть змогу самостійно вирішувати, чи потрібен їм під час виступу записаний бек-вокал, який дозволено поєднувати із живим співом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, коли відбудеться Євробачення-2021.