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9 березня • оновлено в 11:48
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Джиган і Самойлова розлучаються: репер зголив брови та опинився в психлікарні

19.4т
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Український репер Джиган загримів у психлікарню через наркозалежність. Його дружина, російська модель Оксана Самойлова натякнула на те, що пара розлучилася, через місяць після народження четвертої дитини.

Джиган сам підтвердив інформацію про те, що перебуває в рехабі в прямому ефірі в Instagram. На відео він постав в несподіваному вигляді: зголив брови і бороду. Також на особистій сторінці він ділиться сторіз, де просить вибачення у Самойлової за те, що завдав їй болю (дивіться відео в кінці новини).

Самойлова і Джиган з дітьми

Самойлова і Джиган з дітьми

Instagram @samoylovaoxana

"Ось ви говорите: "Наркоман", але мені по**й. Я в психлікарні, тут мене лікують, добре годують, у мене навіть басейн є. Я психічно хворий!" – розповів про свій стан Джиган.

Зважаючи на геолокацію, зараз репер перебуває у елітному рехабі Palm Beach Shores Rehab. Вартість лікування там – 80 тисяч доларів на місяць.

Джиган зголив брови і бороду в лікарні

Джиган зголив брови і бороду в лікарні

СтарХит

Самойлова ж зі свого боку коротко написала в соцмережах, що "більше не хоче прокидатися в цьому світі". Це дало шанувальникам підстави думати, що пара зі скандалом розлучилася.

Сторіз Самойлової

Сторіз Самойлової

Instagram @samoylovaoxana

За інформацією ЗМІ, між Самойловою і Джиганом, які завжди напоказ виставляли сімейне життя, почалися конфлікти після народження четвертої дитини. Нібито репер після появи на світ довгоочікуваного сина почав вживати наркотики й алкоголь, а також з'являтися в сумнівних компаніях.

Сторіс Джигана

Сторіс Джигана

Instagram @iamgeegun

Також деякі ЗМІ повідомляли, що Оксані довелося викликати екстрену службу після того, як Джиган почав піднімати на неї руку. Саме після цього репер погодився на лікування в наркологічній клініці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Джигана і Самойлової народився син 18 лютого. Хлопчик з'явився на світ в Маямі, США. Також пара виховує трьох доньок. Читайте також про те, як виглядала Оксана Самойлова до знайомства з Джиганом і низки пластичних операцій.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Єва Романова
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Теги
шоу-бизнес Новини Росії
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Αρκουδάκι Βαντίμ
Αρκουδάκι Βαντίμ
Кто все эти люди???Никому не интересна эта новость-л@йно...
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну, наконец-то хорошая новость из раиссии)
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