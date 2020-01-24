"Дитина!" Жест Каменських і Потапа на "Голосі" розбурхав глядачів

Українські популярні виконавці Потап і Настя Каменських після свого гучного весілля спровокували розмови про дитину на вокальному шоу "Голос".

Глядачі помітили їх погляди після виступу ведучого з Одеси Даніеля Салема.

Відзначається, що чоловікові 35 років, він танцюрист-початківець, ресторатор і ведучий, прийшов на сліпі прослуховування 10-го сезону шоу "Голос країни" з "07" Володимира Висоцького.

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За його словами, він прийшов на проект заради своєї дочки на ім'я Санта Місяць, яке він розшифровує як "перше світло" і "найсвященніше", а саму дівчинку називає "моя кров", не приховує своєї сильної любові до неї.

"Не віриться, буквально вчора цього не було. Я хочу показати своїй доньці, що немає нічого неможливого. Можна зробити все, що ти хочеш, стати ким завгодно", - сказав Даніель.

Цікаво, що під час цих його слів Потап і Настя переглянулись з неоднозначними посмішками:

Потап и Настя Каменських

Дивіться цей момент на 4:53 відео:

У коментарях глядачі припустили, що Олексій Потапенко і Настя Каменських уже щосили думають про поповнення в сімействі:

Нагадаємо, що раніше чоловік Алли Пугачової Максим Галкін фліртував на людях з іншою жінкою.

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