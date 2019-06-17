"Дихати не могла": екс-наречена Баскова виправдалася за пластичні операції

Російська фотомодель і колишня наречена Миколи Баскова Вікторія Лопирьова вперше відверто розповіла про свої пластичні операції.
За словами 35-річної дівчини, ринопластика їй була необхідна. Про це вона повідомила в інтерв'ю SNC.
"Основна мотивація – можливість нормально дихати. У мене було дуже складне викривлення носової перегородки, що збільшилося після травми. Дихала майже весь час через рот. Часто боліла голова, погано спала, втомлювалася", – поділилася Вікторія Лопирьова.
Телеведуча зазначила, що під час діагностичного огляду доктор виявив два викривлення, а під час операції виявив третє. Хірург подарував Вікторії вільне дихання і прибрав візуально помітні дефекти.
Women's football day today! 💃⚽️ I'm so grateful to have the amazing beauty team : make up by @ yazid.mallek 💄 and hair by @frankprovostparis 👸🏼 always helping me look my best for the big day ! 🌟 # daretoshine #wwc #womensworldcup # womensworldcup2019
А ось на ліпосакцію Лопирьова так і не зважилася. Був у житті зірки період, коли вона сильно погладшала – на десять кілограмів. Зірка зазначила, що зовсім комплексувала з приводу зайвої ваги. Більш того, від шанувальників не було відбою.
"А зараз дивлюся на фотографії тих років і дивуюся. Зайве підтвердження тому, що кожна жінка зовні красива по-своєму. Немає і не повинно бути жорсткого стандарту. Внутрішня гармонія, впевненість в собі і хороша енергетика набагато важливіші", – підсумувала дівчина.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Собчак жорстко зчепилася з екс-нареченою Баскова. Телеведуча звинуватила фотомодель у безграмотності.
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