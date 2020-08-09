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Асмус запідозрили в романі з відомим російським актором

Олена Кордунова
Олена Кордунова
плітки
3,2 т.
Асмус могла кинути Харламова через відомого актора

Асмус могла кинути Харламова через відомого актора. колаж

Російську актрису Христину Асмус, яка розлучається зі своїм чоловіком, коміком Гариком Харламовим, запідозрили в романі з популярним артистом театру і кіно Олексієм Чадовим.

Так, Асмус опублікувала на особистій сторінці в Instagram знімок, де позувала разом з Чадовим на знімальному майданчику. Також артистка ніжно звернулася до нього.

"Багато людей. Вдаватися в подробиці хто це, ви навряд чи будете. Приголомшливий день на зйомках фільму "Джон". Олексій Чадов – нескінченна любов та вдячність", – зазначила Христина.

Асмус і Чадова запідозрили в романі

Асмус і Чадова запідозрили в романі Instagram Христини Асмус

Користувачі мережі, в свою чергу, запідозрили, що акторів може об'єднувати щось більше, ніж робочі стосунки. Деякі припустили, що Асмус могла покинути Харламова через Чадова.

"Кинула "Бульдога" (сценічний псевдонім Харламова – Ред) заради Чадова? Через цих хлопців Гарик з вами розлучається? Ви не такі прості, як здаєтеся", – висловилися шанувальники.

Асмус запідозрили в романі з відомим російським актором

Асмус запідозрили в романі з відомим російським актором Instagram Христини Асмус

Асмус запідозрили в романі з відомим російським актором

Асмус запідозрили в романі з відомим російським актором Instagram Христини Асмус

Асмус запідозрили в романі з відомим російським актором

Асмус запідозрили в романі з відомим російським актором Instagram Христини Асмус

Асмус запідозрили в романі з відомим російським актором

Асмус запідозрили в романі з відомим російським актором Instagram Христини Асмус

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 стало відомо, що Гарик Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя відзначило, що це зважене і обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.

Подружжя домовилося, що їхня шестирічна дочка Настя залишиться з матір'ю. А що стосується поділу майна і аліментів – Харламов і Асмус вирішуватимуть це питання через суд.

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