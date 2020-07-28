Арзамасова виходить заміж за 46-річного Авербуха: зірка похвалилася обручкою за 600 тисяч

Російська актриса Єлизавета Арзамасова, відома за серіалом "Татусеві дочки", похвалилася каблучкою від свого коханого, хореографа Іллі Авербуха. Ймовірно, пара збирається одружитися через кілька років стосунків.

Так, знакова прикраса, яку продемонструвала Арзамасова під час прямого ефіру на особистій сторінці в Instagram, коштує близько 600 тисяч рублів (більше 200 тис. грн), пише "Комсомольская правда".

Інформацію про те, що 25-річна Арзамасова і 46-річний Авербух збираються одружитися, також озвучила колега Авербуха, ведуча льодового шоу "Фігурвью" Олена Родіна. Вона уточнила, що пара вже давно проживає разом.

Ліза Арзамасова засвітила обручку Комсомольська правда

"Нещодавно Ліза вийшла в прямий ефір і активно показувала там свою обручку. Дорогу. І вона її прямо нарочито показувала..." – підкреслила Родіна.

Орієнтовна вартість каблучки Єлизавети Арзамасової становить від 600 до 800 тисяч рублів. Таку думку висловив дизайнер ювелірних прикрас Влад Торхов.

"Фото не дуже чітке, але судячи по жовтому відтінку центрального каменю, можна припустити, що це цитрин або щось на зразок у розсипі з діамантів. А якщо каблучка брендова, то вартість буде становити 1,2 -1,3 млн рублів", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ сфотографували 25-річну Лізу та 46-річного Іллю на одній з літніх веранд Москви (Росія). Пізніше вони підтвердили свої стосунки. Дівчину одразу ж почали критикувати за роман.