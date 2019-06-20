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"А як же Потап": мережу схвилювало фото Каменських із іншим чоловіком

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Українська поп-діва Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потап), схвилювала мережу фотографією з відомим ведучим Володимиром Остапчуком.

Співачка опублікувала відповідний знімок в Instagram, викликавши ажіотаж і масу запитань у шанувальників.

Каменських ніяк не прокоментувала кадр, на якому вона приклала пальця до губ, а Остапчук стоїть з брутальним виразом обличчя. Зірка лише затегала його і поставила поцілунок, що ще більше збентежило фанатів.

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"А де Потап", "Зраджуєш Потапу?", "Завжди знав, що вони зустрічаються", "Навіщо вона рота відкрила", "Зраджуєш", "Палець не відкуси", "Вона зраджує", – масово почали писати користувачі.

Судячи з підпису до іншого знімку, з ведучим вона перетнулася на святкуванні дня народження засновника "Таврійських ігор" Миколи Баграєва, якому виповнилося 55 років.

"А як же Потап": мережу схвилювало фото Каменських із іншим чоловіком
"А як же Потап": мережу схвилювало фото Каменських із іншим чоловіком
"А як же Потап": мережу схвилювало фото Каменських із іншим чоловіком
"А як же Потап": мережу схвилювало фото Каменських із іншим чоловіком
"А як же Потап": мережу схвилювало фото Каменських із іншим чоловіком
"А як же Потап": мережу схвилювало фото Каменських із іншим чоловіком
"А як же Потап": мережу схвилювало фото Каменських із іншим чоловіком
"А як же Потап": мережу схвилювало фото Каменських із іншим чоловіком

Олексій Потапенко і Настя Каменських

Олексій Потапенко і Настя Каменських

Instagram @ kamenskux

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)Володимир ОстапчукМикола Баграєв
Місце
Україна
Теги
фотографиипліткишоу-бизнес
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