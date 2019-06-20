"А як же Потап": мережу схвилювало фото Каменських із іншим чоловіком

Українська поп-діва Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потап), схвилювала мережу фотографією з відомим ведучим Володимиром Остапчуком.
Співачка опублікувала відповідний знімок в Instagram, викликавши ажіотаж і масу запитань у шанувальників.
Каменських ніяк не прокоментувала кадр, на якому вона приклала пальця до губ, а Остапчук стоїть з брутальним виразом обличчя. Зірка лише затегала його і поставила поцілунок, що ще більше збентежило фанатів.
"А де Потап", "Зраджуєш Потапу?", "Завжди знав, що вони зустрічаються", "Навіщо вона рота відкрила", "Зраджуєш", "Палець не відкуси", "Вона зраджує", – масово почали писати користувачі.
Судячи з підпису до іншого знімку, з ведучим вона перетнулася на святкуванні дня народження засновника "Таврійських ігор" Миколи Баграєва, якому виповнилося 55 років.
Олексій Потапенко і Настя Каменських
Instagram @ kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з медового місяця.
Потап після весілля почав ділитися еротичними фотографіями голої дружини.
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