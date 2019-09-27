Головна Новини
27 вересня • оновлено в 18:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Google – 21 рік: як змінювався головний пошуковик планети

1.9т Читати матеріал російською

27 вересня пошуковій системі Google виповнився 21 рік. За ці роки вона зазнала багатьох змін, зокрема і зовнішніх.

OBOZREVATEL покаже зовнішню еволюцію головного пошуковика Землі.

1998 рік

Спочатку все було дуже мінімалістично. Хоча якщо ви застали ті часи, то розумієте, що тоді весь інтернет виглядав приблизно так.

Google – 21 рік: як змінювався головний пошуковик планети

1999 рік

За рік компанія вже зробила великий крок вперед до нинішнього вигляду. Це все одно була бета-версія, але з приємним зовнішнім виглядом.

Google – 21 рік: як змінювався головний пошуковик планети
Новини
Ко дню рождения Джин Баттен: Google посвятил дудл знаменитой летчице

2000 рік

Цього року в компанії вирішили підкреслити важливе досягнення: до пошуковика додали речення про те, що він вже "знає" більш ніж мільярд сайтів. На той час це була левова частина всього інтернету.

Google – 21 рік: як змінювався головний пошуковик планети

2003 рік

У компанії пішли шляхом мінімалізму, зробивши шрифт тоншим, а кожна опція пошуку отримала іконки.

Google – 21 рік: як змінювався головний пошуковик планети

2010 рік

Згодом зовнішній вигляд пошуковика ставав все суворішим і мінімалістичнішим: шрифт все тоншим, а кнопок і посилань все менше.

Google – 21 рік: як змінювався головний пошуковик планети

2013 рік

Шрифт Google став пласким.

Google – 21 рік: як змінювався головний пошуковик планети

2019 рік

Так головна сторінка виглядає сьогодні. Шрифт став ще більш гладким, але кардинальних змін у ньому компанія вже не робить. Логотип Google давно став одним із найбільш упізнаваних на планеті і навряд чи буде суттєво зміниться найближчими роками.

Google – 21 рік: як змінювався головний пошуковик планети

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні Google присвятив свій черговий дудл Україні.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel