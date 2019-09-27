Google – 21 рік: як змінювався головний пошуковик планети

27 вересня пошуковій системі Google виповнився 21 рік. За ці роки вона зазнала багатьох змін, зокрема і зовнішніх.

OBOZREVATEL покаже зовнішню еволюцію головного пошуковика Землі.

1998 рік

Спочатку все було дуже мінімалістично. Хоча якщо ви застали ті часи, то розумієте, що тоді весь інтернет виглядав приблизно так.

1999 рік

За рік компанія вже зробила великий крок вперед до нинішнього вигляду. Це все одно була бета-версія, але з приємним зовнішнім виглядом.

2000 рік

Цього року в компанії вирішили підкреслити важливе досягнення: до пошуковика додали речення про те, що він вже "знає" більш ніж мільярд сайтів. На той час це була левова частина всього інтернету.

2003 рік

У компанії пішли шляхом мінімалізму, зробивши шрифт тоншим, а кожна опція пошуку отримала іконки.

2010 рік

Згодом зовнішній вигляд пошуковика ставав все суворішим і мінімалістичнішим: шрифт все тоншим, а кнопок і посилань все менше.

2013 рік

Шрифт Google став пласким.

2019 рік

Так головна сторінка виглядає сьогодні. Шрифт став ще більш гладким, але кардинальних змін у ньому компанія вже не робить. Логотип Google давно став одним із найбільш упізнаваних на планеті і навряд чи буде суттєво зміниться найближчими роками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні Google присвятив свій черговий дудл Україні.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!