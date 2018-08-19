"Головне бабки зрубати": фанати повстали проти співачки, яка втекла до Росії

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розлютила своїх шанувальників.

Артистка в своєму Instagram опублікувала фото, на якому вона прикрила очі кепкою, з коротким підписом: "Ці ранні рейси... Після безсоння".

Фанати Лободи дорікнули їй в надмірній концертній активності, а також поскаржилися, що співачка часто спізнюється на виступи.

"Грошей до*іга, можна і запізнюватися на годину!" "Про що ви? Головне бабки зрубати, яка різниця як виходити! Заспівала 7 пісеньок і лямів кілька зрубала!" "Лобода, краще б з дочкою була! Їй мама необхідна! А ти все роз'їжджаєш! Всіх грошей не заробиш", "На свої концерти потрібно вчасно приїжджати! Поважайте глядача!" - пишуть шанувальники українки.

Як писавOBOZREVATEL, раніше Лобода оскандалилася новою фотосесією для чоловічого глянцю.