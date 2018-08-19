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СпортLady

"Головне бабки зрубати": фанати повстали проти співачки, яка втекла до Росії

25.7тЧитати новину російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розлютила своїх шанувальників.

Артистка в своєму Instagram опублікувала фото, на якому вона прикрила очі кепкою, з коротким підписом: "Ці ранні рейси... Після безсоння".

Фанати Лободи дорікнули їй в надмірній концертній активності, а також поскаржилися, що співачка часто спізнюється на виступи.

"Грошей до*іга, можна і запізнюватися на годину!" "Про що ви? Головне бабки зрубати, яка різниця як виходити! Заспівала 7 пісеньок і лямів кілька зрубала!" "Лобода, краще б з дочкою була! Їй мама необхідна! А ти все роз'їжджаєш! Всіх грошей не заробиш", "На свої концерти потрібно вчасно приїжджати! Поважайте глядача!" - пишуть шанувальники українки.

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Як писавOBOZREVATEL, раніше Лобода оскандалилася новою фотосесією для чоловічого глянцю.

Особа
Світлана Лобода (LOBODA)
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Ilyina Lyudmyla
Ilyina Lyudmyla
Кому это чудо переделанное ещё интересное и кто ходит на её концерты???
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7
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
она на убогих не обращает внимание на убогих только обращает внимание обозреватель)))
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Кондратенко Сергей, ))) пролепетало убогое )))
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
При давлениe выше 140/90 - срочно чиcтитe cосуды! Домашний cпособ прочиcтить cосyды бeз врaчей http://rodnoi.maminforum.com
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