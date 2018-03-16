Слоненя сіло на коліна туристці: курйозне відео

У Таїланді стався курйозний випадок: слон сів на коліна туристці, після того, як вона погладила його (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Під час екскурсії на слонячу ферму в місті Чіангмай американська туристка вирішила погладити хобот малому слоненяті. Ймовірно, йому дуже сподобалося, так як після цього він просто виліз на неї і сів на коліна, пише видання Daily Mail .

Туристка з американського штату Вірджинія Ханна Френчік (Hannah Frenchick) під час відпустки в Таїланді вирушила на екскурсію на слонячу ферму в місті Чіангмай. Там вона привернула увагу одного з слоненят, який підбіг до неї.

Слоненя сіло на коліна туристці Daily Mail

Мешканка штату Вірджинія (США) Ханна Френчік помацала тварину за хобот, але грайливому слоненяті здалося цього мало: він повалив дівчину в бруд, полежав на ній і посидів на її колінах.

Слоненя сіло на коліна туристці Daily Mail

"Це був самий чарівний і найщасливіший момент у моєму житті", - зізналася героїня інциденту.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше туристи спіймали слона за заняттями самозадоволенням за допомогою власного хобота. Курйозний ролик зібрав за декілька діб більше п'яти мільйонів переглядів.