Котики теж плачуть: зворушлива історії в одному фото

Користувачі Reddit обговорюють зворушливу історію кішки, яка сумує в порожній кімнаті після того, як її господарі з'їхали.

Користувачка hopawfmahdiq опублікувала знімок кішки, яка прийшла в спорожнілу кімнату сусідки. TJournal переклаа коментарі користувачів.

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"Ми з сестрою жили в сусідніх будинках. І її кішка любила приходити до мене. Згодом я з'їхав, і сестра розповіла, що кішка тепер постійно сидить біля моїх дверей. Вона нявкала без зупинки і не розуміла, чому двері не відкривається. Клянуся, якби не алергія на кішок у дружини, то я б узяв тварину собі"

superchop83

"Це нагадало мені історію з дитинства: моя кішка потрапила під машину і померла. Потім моя інша кішка і собака кілька місяців сиділи під деревом, яке їм подобалося. Просто сиділи і дивилися на гілки"

anon_e_mous9669

"Мій кіт спав зі мною щоночі, а потім я поїхав до коледжу. Одного разу сестра подзвонила мені і сказала, що кіт не давав їй спати, а сидить в центрі моєї кімнати і "плаче"

winstonio

"Не журись. Моя подруга переїхала, і після цього кішка постійно спала в її кімнаті. Я спочатку думав, що тварина її любило, але одного разу тепла ковдра "перестала працювати". І кішці стало все одно"

kittenbun

Як раніше писав "Обозреватель", в соцмережах Китаю запустили дивний флешмоб - люди гризуть лід на камеру. Найактивніші учасники - молоді дівчата, а лід нерідко має незвичайну форму і яскравий колір.