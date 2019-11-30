"Добро завжди перемагає зло": Лорак похвалилася, що стала "голосом" дружини правої руки Путіна

Українська співачка Ані Лорак похвалилася співпрацею з дружиною помічника глави РФ Дмитра Пєскова Тетяною Навкою.

Про це артистка повідомила в своєму Instagram, назвавши подію "чудовою новиною".

"Я стану голосом головної героїні Тетяни Навки в мюзиклі "Спляча красуня. Легенда Двох Королівств"! Нехай добро завжди перемагає зло, як і в нашій казці", – радіє Лорак.

Навка і Лорак

Як писав OBOZREVATEL, раніше фігуристка і дружина прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяна Навка розплакалася через вокал Ані Лорак.

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