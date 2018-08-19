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"Добро завжди перемагає зло": Ані Лорак зробила заяву після зради чоловіка

43.3тЧитати новину російською

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, після зради чоловіка Мурата з фіналісткою конкурсу краси заявила, що "добро завжди перемагає зло".

Про це співачка написала в Instagram, розповівши, що вона озвучила роль принцеси Варвари в мультфільмі "Принцеса і дракон".

"Нехай добро завжди перемагає зло не тільки в казках, а й у житті", - підписала українка нове фото, яке за дві години набрало понад 50 тисяч лайків і десятки коментарів.

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Як повідомлявOBOZREVATEL, шанувальники Ані Лорак попросили її повернутися до чоловіка і не руйнувати заради дитини сім'ю. Також раніше в мережі вказали на тривожні зміни в зовнішності співачки.

Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
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51 Area
51 Area
Все прекрасно знают как эта куек попала на эстраду.
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1
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
обозреватель харе ковыряться в чужом белье что вы себя ведете как пидарасы
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Задолбали эти сопли с Куек
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