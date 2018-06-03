"Для мене місця немає": відомий український музикант розповів про цькування

Соліст української групи Pianoбой Дмитро Шуров розповів про те, як його в школі цькували однокласники.

Музикант поділився неприємними спогадами в контексті представлення нової композиції "Все, що тебе не вбиває" на тему цькування дітей в школах, повідомляє "Світське життя".

"Коли ми переїхали до іншого району у Вінниці, я пішов в іншу школу. Вона була переповнена, тому у класі не залишилося вільних місць і мене посадили за підвіконня. Я сидів за підвіконням і вже в принципі був білою вороною, всі підсміювалися. Я застудився, пропустив два тижні, повернувся, а на моєму місці за підвіконням вже сидить інша дитина і для мене місця взагалі немає. Мене посадили за вчительський стіл. Я сидів, а вчителька стояла наді мною весь час і я писав тремтячими руками, всі реготали" , - розповів Шуров.

Новини Україна вийшла в лідери за рівнем цькування серед підлітків

За словами артиста, тоді він займався бальними танцями і музикою, що не вважалося крутим серед школярів.

"Це було не круто в цій школі абсолютно, був певний культ сили фізичної. Я витримав одну чверть і сказав "па-па" всій цій системі, перейшов в іншу школу і там у мене була абсолютно інша ситуація. Я знайшов друзів, я був "Містер школа", - зазначив він.

Новини Pianoboy зняв кліп про цькування в школах

Як розповів артист, його 14-річний син Лев рідко розповідає про взаємини в школі.

"Йому зараз 14 років, і це такий вік, коли треба з нього просто витягувати інформацію. Ми з ним їдемо в студію, спочатку ми граємо на інструментах десь півгодини, потім граємо в баскетбол, потім в шахи, потім сидимо щось п’ємо, тобто дві години триває прелюдія до менток. І вже потім я якимись там шляхами починаю дізнаватися про якісь речі. Але це в цьому віці дуже важливо", - додав Шуров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Шуров виконав пісню "Все, що тебе не вбиває" під акомпанемент учениці музичної школи із Запоріжжя Зоріни Бюрікової.