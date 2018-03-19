"Жахіття!" Що розлютило у випуску 2 російського "Холостяка"

На каналі ТНТ 18 березня в ефір вийшла друга серія шоу "Холостяк-6", головним героєм якого став співак Єгор Крід.

Новий випуск не на жарт розлютив глядачів, які поділилися своєю думкою про шоу в Instagram.

Користувачі мережі розкритикували учасниць, порівнявши їх з представницями найдавнішої професії, самого холостяка, а також і сценарій шоу. Також глядачки постійно порівнюють українське і російське шоу. На цей раз дісталося багатьом учасницям, а особливо одеситці Алісі, яка прославилася завдяки тому, що вона альбінос і модель в стилі ню.

"Вона теж на тлі інших дівчат виглядає колгоспно і потяганою. Хоча, українки найкрасивіші дівчата, імхо"

"А мене бісить що дикція у всіх така неприємна. Слухати, що вони говорять, важко. Чи то через їхні перероблені носи і надуті губи"

"А мені Єгор не подобається, справив враження нахабно пихатого хлопчаки"

"Цей сезон просто гірше попередніх"

"Все брюнетки на одне обличчя, як китайці, неможливо запам'ятати їх"

"Це жахіття якесь. Сльози, слюні, соплі ... дівчата порожні якісь на слова, всі одне і теж кажуть", - пишуть користувачі мережі.

Як повідомляв "Обозреватель", глядачі висловили свою думку про героя шоу "Холостяк-6" Єгора Кріда в мережі.