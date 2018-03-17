"Холостяк-8": хто з учасниць розлютив глядачів

Користувачі мережі обговорюють другий випуск шоу "Холостяк-8", головний герой якого розпрощався відразу з декількома учасницями на церемонії троянд.

В Instagram-акаунті телеканалу СТБ обговорюють зовнішність, поведінку дівчат, а ось сам холостяк і його вибір, на цей раз, викликав позитивні емоції у глядачок, повідомляє "Обозревтаель".

СТБ

"Чюдят без баяна Рожден вже не радий що на це все підписався (тут і далі орфографія і пунктуація авторів збережені. - Ред.)"

"Правильний вибір сьогодні"

"А мені Холостяк дуже подобається, він щирий і чесний".

Також дісталося не тільки учасницям, але і гримерам проекту.

"Вигнали трьох, щоб один автобус звільнити ..."

"Вимагаю заборонити хайлайтер в макіяжі в таких кількостях))) неможливо розглянути обличчя..жах"

"так вони всі так блищать, ніби їх салом намазали, жах"

"Так цей сезон" крутий! "Жодної нормальної дівчини"

"Вони блищать ніби салом намазані, через макіяж"

"блищать як пластмасові"

"Спочатку має піти холостяк, а слідом і інші! Ганьба, не сезон".

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що перший випуск шоу "Холостяк-8" запам'ятався глядачам завдяки учасницям кастингу.