"Битва екстрасенсів-18": хто шокував у другому випуску

Другий випуск 18 сезону шоу "Битва екстрасенсів" ознаменувався яскравими конкурсами і шокуючими подіями.

Щоб перевірити здібності ясновидців, їх підвісили на гак над чаном зі смолою, повідомляє "Обозреватель".

Перший конкурс полягав в перевірці простими людьми екстрасенсорного дару учасників "Битви". Тільки на цей раз, учасники перебували над "пекельним чаном" в підвішеному стані в буквальному сенсі. Кожна невірна відповідь наближала ясновидців до смолі, слава богу, не киплячої.

Першою на знімальний майданчик вийшла чорний таролог Світлана Павлюк. Дівчина дуже нервувала, адже, крім страху висоти, її з самого ранку турбував головний біль. Незважаючи на старання, Світлана припустилася двох помилок вже на третьому питанні, за що була повністю занурена в неприємну суміш.

Циганська ворожка Белла, яка прийшла на проект разом з сестрою, шокувала присутніх несподіваною новиною. Оксана більше не братиме участі в "Битві екстрасенсів".

В цілому, за винятком кількох учасників, ясновидці давали правильні відповіді на каверзні запитання людей з натовпу. Учасник шоу Євген Медовщіков, який відчув біль жінки, до якої раніше підходив Каїн Крамер, шокував всю знімальну команду. Чому він розплакався, - дивіться відео.

Другим завданням учасників стала допомога дівчині Тетяні, яка почала бачити сутності. Зовсім недавно, після селфі з подругами, за її спиною проявився череп ... Чи зможуть учасники допомогти героїні цього конкурсу? Всі відповіді в відео.

Потім журі треба було вирішити, хто ж покине проект у другому випуску.

На думку журі, найслабшими учасниками тижня стала пара волхвів - Велезара і Велемудр. Подружжя, незважаючи на всі бажання перемогти, не впоралися ні з одним із завдань.

Саме вони і покинули шоу.

За матеріалами СТБ

Дивитися онлайн 2 випуск шоу "Битва екстрасенсів 18" від 18.03.18

Як повідомляв "Обозреватель", в минулому випуску шоу "Битва екстрасенсів-18" ясновидці розкривали таємниці Ольги Фреймут.