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"Скільки грошей хочете?" Топалов став жертвою грабіжників

11.9т Читати матеріал російською

Російський співак і чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов став жертвою грабіжників.

Так, зірка повідомив шанувальникам у своєму Instagram, що його пограбували. Також артист звернувся до злодіїв з проханням повернути телефон за винагороду, який дорогий йому, тому що в нього любить грати син.

"Скільки грошей хочете?" Топалов став жертвою грабіжників

"У мене вчора вкрали телефон. Я був би вдячний, якби ви його повернули, він знаходиться десь в Митищах. Я готовий заплатити вам", – розповів артист.

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Топалов також пояснив, що зрозумів, де знаходиться його смартфон завдяки вбудованому в гаджет пошуку.

"Скільки грошей хочете?" Топалов став жертвою грабіжників

Instagram @ vladtopalovofficial

"Якщо наважитеся повернути - зв'яжіться за будь-яким телефоном в шапці мого профілю. Скажіть, скільки грошей хочете і я організую. Попередня фотографія - локація мого телефону остання. Я там не був, значить хтось його знайшов і туди повіз із собою!" - висловився співат.

"Скільки грошей хочете?" Топалов став жертвою грабіжників

Instagram@vladtopalovofficial

"Скільки грошей хочете?" Топалов став жертвою грабіжників

Instagram@vladtopalovofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік Тодоренко розсмішив шанувальників в мережі і вирішив "підзаробити" в мережі.

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Особа
Влад Топалов
Місце
Росія Москва
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