Через Maruv: з'явилися нові правила Нацвідбору на Євробачення

Стало відомо про нові правила національного відбору на Євробачення-2020 в Україні.

Як повідомила пресслужба СТБ, прийом анкет починається у середу, 16 жовтня. Музичним продюсером Національного відбору залишається Руслан Квінта. Креативний продюсер – Наталія Франчук. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Євробачення СТБ

Після скандалу з виконавицею Maruv, у правила були внесені зміни. Учасник або група мають гарантувати, що:

вони не виступали на території Росії, анексованого Криму або інших окупованих територіях України після 15.03.2014;

не планують цього робити до і під час проведення відбору, а також у період після відбору до дати Фіналу Конкурсу;

не здійснювали в'їзд на територію/виїзд із території Автономної Республіки Крим із порушенням законодавства України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

переможницею фіналу Національного відбору у 2019 році стала співачка MARUV (Анна Корсун), проте навколо неї розгорівся скандал через виступи у Росії.

25 лютого MARUV відмовилася представляти Україну, незважаючи на перемогу. Після переговорів з організатором, Національної громадської телерадіокомпанією України, артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше від участі у пісенному конкурсі також відмовилися й інші фіналісти відбіркового етапу – групи Freedom jazz, KAZKA і Brunettes Shoot Blondes.

Не знайшовши заміну MARUV, НСТУ оголосила про відмову України від участі у Євробаченні-2019.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!