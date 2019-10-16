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16 жовтня • оновлено в 15:45
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Через Maruv: з'явилися нові правила Нацвідбору на Євробачення

2.4т Читати матеріал російською

Стало відомо про нові правила національного відбору на Євробачення-2020 в Україні.

Як повідомила пресслужба СТБ, прийом анкет починається у середу, 16 жовтня. Музичним продюсером Національного відбору залишається Руслан Квінта. Креативний продюсер – Наталія Франчук. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Євробачення

Євробачення

СТБ

Новини
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Після скандалу з виконавицею Maruv, у правила були внесені зміни. Учасник або група мають гарантувати, що:

  • вони не виступали на території Росії, анексованого Криму або інших окупованих територіях України після 15.03.2014;

  • не планують цього робити до і під час проведення відбору, а також у період після відбору до дати Фіналу Конкурсу;

  • не здійснювали в'їзд на територію/виїзд із території Автономної Республіки Крим із порушенням законодавства України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • переможницею фіналу Національного відбору у 2019 році стала співачка MARUV (Анна Корсун), проте навколо неї розгорівся скандал через виступи у Росії.

  • 25 лютого MARUV відмовилася представляти Україну, незважаючи на перемогу. Після переговорів з організатором, Національної громадської телерадіокомпанією України, артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

  • Пізніше від участі у пісенному конкурсі також відмовилися й інші фіналісти відбіркового етапу – групи Freedom jazz, KAZKA і Brunettes Shoot Blondes.

  • Не знайшовши заміну MARUV, НСТУ оголосила про відмову України від участі у Євробаченні-2019.

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Тема
Євробачення-2020
Місце
Україна
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Cachko Elena
Cachko Elena
они должны гарантировать, что поедут , а не откажутся от поездки, как марув если их выберут. а что гарантирует первый канал ? штрафы на миллион ?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это полный пипец. Ещё "чейкрым" в Конституцию внесите.
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филипп филипыч
филипп филипыч
а я думал претенденты должны обладать слухом и голосом. ан нет ошибался я - это не важно))
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