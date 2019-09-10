"Антитіла" влаштують ще одне шоу в Києві: що відомо

Перший стадіонний тур групи "Антитіла" "Hello" підходить до завершення. Чотири міста країни – Львів, Полтава, Харків, Одеса – позаду. І естафета переходить до рідного міста колективу - Києву.

До фінального концерту в столиці ще два місяці, а на заплановану дату, 17 листопада, як повідомили в прес-службі групи, всі квитки вже розкуплені. У зв'язку з цим "Антитіла" оголошують додатковий концерт на тому ж майданчику - у Палаці спорту, 16 листопада.

- Сьогодні ми констатуємо: ще до початку широкої рекламної кампанії в столиці всі квитки в Палац спорту продані. Тому ми оголошуємо додатковий концерт і відкриваємо продаж квитків. Тепер альбом "Hello" звучатиме наживо два дні: 16 і 17 листопада! До зустрічі! – каже фронтмен гурту Тарас Тополя.

Два дні поспіль у Палаці спорту гурт "Антитіла" представить шоу тривалістю в дві з половиною години. Також для київського концерту група готує сюрпризи. Відомо, що буде ексклюзивна сцена в формі півкола вагою 68 тонн - саме та, яка була спеціально спроектована для туру і використовувалася на стадіонах.

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