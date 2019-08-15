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Вперше в Україні унікальне змагання з вуличних танцамRed Bull Dance Your Style

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Різноманітні стилі вуличного танцю, непередбачувані мелодії, індивідуальність, глядачі і публіка – головні судді, і тільки один світовий переможець - змагання Red Bull Dance Your Style приходить в Україну!

Вперше в Україні унікальне змагання з вуличних танцамRed Bull Dance Your Style

У минулому році конкурс Red Bull Dance Your Style явив світові абсолютно нову концепцію змагань з вуличних танців. У цьому році унікальний турнір, який відчуває навички імпровізації, готовий досягти нового рівня!

Вперше в Україні унікальне змагання з вуличних танцамRed Bull Dance Your Style

В Україні змагання почалося з Одеси, де на минулому тижні 16 танцюристів різних стилів взяли участь в першому відбірковому турнірі. До фінального батла відбору дійшли NIKKY POP і Hmel _Mad_State. Голосування публіки було неоднозначним, але в підсумку перемога таки дісталася Hmel _Mad_State, який і продовжить боротьбу 22 вересня на Національному фіналі.

Уже в цю суботу, 17 серпня, змагання продовжиться другим відбірковим турніром в Києві:

Київ, 17 серпня (субота) о 16:00 танцювальне шоу Red Bull Dance Your Style відбудеться в рамках "Реп Шмеп Йо Кураж Базар" на ВДНГ, 19-ий павільйон (пр. Глушкова, 1). Вхід вільний.

Вперше в Україні унікальне змагання з вуличних танцамRed Bull Dance Your Style

На київському відборі змагатимуться 16 танцюристів різних стилів, таких як house dance, hip hop, dancehall, vogue, popping, waaking, breaking, experimental, krump і інші:

Nickelodeon, Armo, Pristash, Kim, Darina Maltseva, Kate Luzan, Dash, Kajan, Ponka, Anatoliy Sachivko, bboy Easy Den, Miss N, Prokop, Diana Kolesnik, і ще два учасники будуть визначені на місці. Хто стане переможцем вирішить публіка!

Вперше в Україні унікальне змагання з вуличних танцамRed Bull Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style - це перш за все свобода самовираження для танцюристів. Вони можуть показати все, що вміють, і висловити свою особистість в танцювальних поєдинках один на один. Це розвага, невимушене і непередбачуване, тут немає тиску журі - адже переможець визначається миттєвим голосуванням присутніх глядачів. Тут немає продуманої заздалегідь хореографії - танцюристи повинні захопити і вразити аудиторію, швидко пристосовуючи обраний стиль до несподіваного музичного списку Параметри, від останніх світових хітів до древньої класики. Той, хто покаже найкрутіші па у взаємодії з ритмом, текстом і інструментальним супроводом, і зуміє вразити натовп і отримати її голосу, стане коронованим переможцем!

В Україні відбіркові турніри розпочалися з Одесі (11 серпня), і тривати в Києві (17 серпня), Харкові (30 серпня) і Дніпрі (14 вересня). У кожному місті для участі в змаганні організатори вибирають 16 кращих танцівників і танцівниць - різних стилів вуличного танцю, - які і будуть випробовувати свої вміння і імпровізацію перед захопленою публікою. У Києві та Харкові всі бажаючі також зможуть потрапити в число учасників - в цих містах буде розіграно по два місця, безпосередньо під час змагання цих щасливчиків визначить журі на чолі з головним суддею проекту Максимом Оробцом aka Maximus.

За допомогою глядачів в кожному відборі буде визначено один фіналіст, всього чотири, які продовжать свою боротьбу 22 вересня на Національному Фіналі в Києві. Ще 7 учасників національного фіналу будуть запрошені головним суддею. А 12-е місце в Національному фіналі розіграють за допомогою Wildcard - журі обере кращого танцівника або танцівницю серед присутніх на подію.

Максим Оробець a. k. a. Maximus.

Головний організатор і засновник Explosion Battle, Ukrainian Underground Camp, Max Dance, учасник Juste Debout World Final з хіп-хопу (Париж), суддя міжнародного класу, провідний український лектор з навчання хіп-хоп педагогів, переможець і фіналіст понад 300 міжнародних та всеукраїнських батлів з хіп-хопу, хаусу, брейк-дансу, all styles, кращий хореограф за версією телеканалу ІНТЕР 2012. Учасник ТВ шоу "Танцюють Всі", "Майданс 1", "Україна має талант," Майданс 3 "

Головне змагання – Національний Фінал - і визначення єдиного переможця, який представлятиме Україну на Світовому Фіналі в Парижі, відбудеться 22 вересня в Києві, і збере 20 найкращих танцюристів і танцівниць зі всієї країни.

Після проведення понад 60 подій в більш ніж 30 країнах по всьому світу, глобальне змагання з вуличного танцю збере разом тільки найвидатніші таланти для боротьби на першому Світовому фіналі. Великий вирішальний турнір відбудеться 12 жовтня в Мецці європейського вуличного танцю, місті мистецтва, вечірніх вогнів і любові - Парижі. Сценою цього видатного змагання кращих в вуличному танці стане перлина французької історії, відомий у всьому світі культовий квартал La Grande Halle de la Villette.

Париж – це завжди гарна ідея, а як щодо суддівства на міжнародному фестивалі вуличного танцю на один вечір? Заплануйте вже подорож до Парижа, щоб взяти участь у виборі першого за весь час чемпіона світу в конкурсі Red Bull Dance Your Style!

Хто рулить на танцполі? Вирішуєш ТИ!

Деталі на сайті: https://win.gs/2YDSQI3

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