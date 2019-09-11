В Києві відбудеться зустріч із представниками бізнес-шкіл Європи, США і Азії!

26го вересня у Києві зберуться представники, професори та випускники найкращих
бізнес-шкіл світу: Chicago Booth, INSEAD, YALE (USA), ESCP Europe, Rotman School of Management (Canada), Imperial College, ESSEC (France), HEC, IE Business School (Spain) and Hult Business School (UK)!
Що Вас чекає на заході:
- Особисті зустрічі із представниками бізнес-шкіл;
- Консультація щодо стипендій, грантів та фінансування бізнес-освіти;
- Лайфхаки по підготовці до здачі міжнародних тестів
Більше інформації про захід та реєстрацію тут!
Важливо! Участь у заході безкоштовна, але кількість місць обмежена. Реєстрація на сайті - обов’язкова!
Розклад:
16:30-17:00 - Виступ: центр підготовки до здачі міжнародних тестів MBA strategy
Тема: "How to prepare for GMAT?"
17:00-17:50 - Інфосесія: Rotman School of Management
18:00-18:50 - Виступ: Іван Компан, Директор в Deloitte Academy
19:00-19:40 - Інфосесія: IE Business School
19:40-20:20 - Виступ: Вікторія Кириченко, Junior adviser в EducationUSA
20:20-20:50 - Панельна дискусія випускників бізнес-шкіл: Yale, INSEAD
20:50-22:00 - Нетворкінг
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