В Києві відбудеться зустріч із представниками бізнес-шкіл Європи, США і Азії!

26го вересня у Києві зберуться представники, професори та випускники найкращих

бізнес-шкіл світу: Chicago Booth, INSEAD, YALE (USA), ESCP Europe, Rotman School of Management (Canada), Imperial College, ESSEC (France), HEC, IE Business School (Spain) and Hult Business School (UK)!

Що Вас чекає на заході:

- Особисті зустрічі із представниками бізнес-шкіл;

- Консультація щодо стипендій, грантів та фінансування бізнес-освіти;

- Лайфхаки по підготовці до здачі міжнародних тестів

Більше інформації про захід та реєстрацію тут!

Важливо! Участь у заході безкоштовна, але кількість місць обмежена. Реєстрація на сайті - обов’язкова!

Розклад:

16:30-17:00 - Виступ: центр підготовки до здачі міжнародних тестів MBA strategy

Тема: "How to prepare for GMAT?"

17:00-17:50 - Інфосесія: Rotman School of Management

18:00-18:50 - Виступ: Іван Компан, Директор в Deloitte Academy

19:00-19:40 - Інфосесія: IE Business School

19:40-20:20 - Виступ: Вікторія Кириченко, Junior adviser в EducationUSA

20:20-20:50 - Панельна дискусія випускників бізнес-шкіл: Yale, INSEAD

20:50-22:00 - Нетворкінг

