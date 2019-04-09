В Івано-Франківську відбудеться ІV Міжнародний фестиваль мистецтв "Carpathian Space 2019"

ІV Міжнародний фестиваль мистецтв "Carpathian Space 2019", ініційований Національною оперетою України, відбудеться в Івано-Франківську 3, 4 та 5 травня 2019 року.

"Carpathian Space" – це зміна середовища, зміна мислення, сучасне та класичне мистецтва. Чимало мистецьких акцій створюється спеціально до фестивалю і вперше презентується в Івано-Франківську.

Загалом, під час фестивалю паралельно працюватимуть 14 різних просторів (SPACEs) – для дітей та дорослих.

Завдяки злагодженій роботі співорганізаторів фестивалю - Міністерства культури України, Міністерства інформаційної політики України, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківської міської ради, Національної спілки театральних діячів України та Національного академічного театру оперети - "Карпатський простір 2019" об’єднає в одній масштабній програмі митців з різних країн світу.

Вже вчетверте Івано-Франківськ опиняється в епіцентрі "Карпатського простору". Саме це місто має потенціал перетворитися в український Давос: елітарний простір для зустрічей політичного естеблішменту та провідних митців України та світу. Фестиваль ставить перед собою амбітне завдання – представити Івано-Франківськ передусім як цілісний потужний інфраструктурний комплекс, який може стати територією зустрічей людей різних сфер інтересів, а також різних країн і націй.

"Мистецтво єднає світ!" – із таким гаслом генеральний директор-художній керівник Національної оперети, н. а. України Богдан Струтинський звернувся до української та зарубіжної мистецької спільноти у січні 2016 року. Тоді його ініціативу підтримали митці та представники дипломатичних кіл з десяти країн. Творчі та мистецькі колективи з цих країн прибули до Івано-Франківська. І вже в травні 2016 року вперше відбувся Міжнародний фестиваль мистецтв “Карпатський простір”.

Як і у попередні роки, цього разу фестиваль багато уваги приділить арт-напрямку: живопис, скульптура, література, кіно, театр, музика, народні мистецтва. Особливим для цьогорічного фестивалю є театральний напрям. З нагоди знакових річниць українського театру: 400 років з дня постановки драми Я.Гаватовича; 200 років з моменту виходу прем’єри І.Котляревського "Наталка Полтавка"; 160 років від дня народження корифея українського побутового театру – П. Саксаганського. Тож цьогорічний театральний напрям акцентує свою увагу на здобутках саме українського мистецтва.

Протягом трьох днів на локаціях під відкритим небом будуть розташовані ярмарки, кухні різних країн та окремі локації з винами! Вперше на цьогорічному фестивалі працюватиме кавова локація – COFFEE Space!

В цьому році серед країн-учасниць фестивалю: Україна, Грузія, Польща, Азербайджан, Болгарія, Угорщина, Молдова, Австрія, Литва, Латвія, Естонія, Франція, Білорусь, Словаччина, Румунія, Чехія, США та ін.

Чимало мистецьких акцій створюється спеціально до фестивалю й вперше презентується в Івано-Франківську саме у ці дні.

Дата: 3-5 травня 2019 р.

Що на вас чекає цього року:

✦ мультижанрова сцена з хедлайнерами: THE HARDKISS і KAZKA

✦ живопис, скульптура, архітектура, література, кіно, театр, народні мистецтва

✦ театралізована хода, яка пройде від Вічевого майдану до головної сцени Фестивалю, яка знаходиться на площі Франка

✦ урочисте відкриття фестивалю з концертом джаз-бенду Фокіна, колективом Ars nova

✦ вогняне шоу від театру Воскресіння

✦ виступи численних фолк, етно, різнопланових колективів з різних країн

✦ круглий стіл “Децентралізація: досягнення та виклики” (Пасаж Гартенберг)

✦ туристичні презентації

✦ національні читання

✦ соціальна програма

✦ ярмарки, кухні різних країн та окремі локації з винами та кавою

Більше ТУТ:

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!