У Національній опереті відбулася прем’єра трагікомедії "Розмова, якої не було"

Національна оперета України знову вкотре здивувала своїх глядачів: 26 та 27 червня тут – на "Сцені 77", що під дахом Театру - відіграли трагікомедію "Розмова, якої не було" за п’єсою Родіона Білецького.

Фото: Оксана Лазепко, Анатолій Федорців

Фото: Оксана Лазепко, Анатолій Федорців

Комерційний директор театру, з. п. к. України Оксана Когут представила пресі творчу групу вистави, розповіла про новини Театру та запросила гостей на перегляд постановки на "Сцену 77", до якої ведуть рівно 99 сходинок.

Фото: Оксана Лазепко, Анатолій Федорців

Фото: Оксана Лазепко, Анатолій Федорців

Режисер вистави Ігор Ніколаєв присвятив постановку університетському товаришу Олександру Терехову, чиє життя обірвалося передчасно. Гострі соціальні проблеми, тим не менш, стали не стільки темою для постановки, скільки важливим приводом до роздумів про багатогранність й щедрість життя.

Фото: Оксана Лазепко, Анатолій Федорців

Фото: Оксана Лазепко, Анатолій Федорців

І хоча червоною ниткою цієї театральної розповіді дійсно є трагедія, насправді ж вистава розкриває радість і повноту життя.

Про це свідчить одна з фінальних реплік героя за ім’ям Ігор: "Час ще є!..!

Фото: Оксана Лазепко, Анатолій Федорців

Емоційно й щиро розігрують артисти Національної оперети України Валентин Котенко (Герой) і Максим Булгаков (Ігор) події з життя двох друзів. Сцени юнацьких років, дитинства, спільних подорожей динамічно змінюють одна одну: виконавці швидко перевтілюються у найрізноманіші образи, створюють єдину просту і трішечки сентиментальну історію двох товаришів.

Фото: Оксана Лазепко, Анатолій Федорців

Чому Героя так бентежить те, що знаходиться там, у потойбіччі?.. Чому Ігор прагне пригадати якомога більше історій з минулого? Біле лікарняне ліжко, що знаходиться у центрі сцени – привід до цієї розмови, а її сенс – продовження життя.

Фото: Оксана Лазепко, Анатолій Федорців

Змістовно, відверто, чесно про соціально-важливі аспекти сьогодення у виставі Ігоря Ніколаєва "Розмова, якої не було".

Приєднуйтесь до розмови!

За матеріалами прес-центру НАТО

Коли знову: 13 вересня

Де : Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро "Олімпійська").

"Сцена 77". Початок о 19:00

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!