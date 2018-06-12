Тренди сезону літо - 2018

З приходом літа кожна модниця приміряє вбрання, вже бачить себе на золотистому березі моря, на теплому піску з солоним бризом у повітрі. Але й на роботу, вдома та навіть на вечірню прогулянку містом хочеться одягатися згідно з модою, бути оригінальною та неперевершеною. А що може зробити Ваш образ більш ексклюзивним та креативним, як не вироби ручної роботи? Handmade – завжди в тренді. Великий Подільський Ярмарок "Київські Контракти" і Handmade супермаркет СКРИНЯ зібрали для Вас інформацію, на що саме слід звернути увагу цього літнього сезону.

Колір: пофіолетимо?

Уявіть прованські лавандові поля, залиті сонцем та неймовірними запахами... На стільки ж романтичний образ допоможуть створити аксесуари фіолетового кольору. Якщо Ви яскраві, життєрадісні, не боїтеся експериментів – фіолетовий саме для Вас. Але й для романтичних, ніжних образів вдалим буде легкий фіолетовий відтінок.

Форма: мислимо нестандартно.

Асиметрія – те що потрібно Вам цього літа! Виразіть свою індивідуальність та унікальність. Одяг та аксесуари ручної роботи з асиметричними формами якнайкраще в цьому допоможуть.

Відкриті плечі.

Зверніть увагу на сукні та блузи з відкритими плечима. В такому романтично-загадковому образі Ви точно не залишитесь непоміченою.

Ще один тренд, що лишається актуальним вже не перший сезон, – спідниця-олівець. Підійде струнким дівчатам, спідниця-олівець зробить Вашу талію ще більш тонкою, а фігуру – спокусливішою.

Правильні аксесуари – запорука успіху

Аксесуари з пір’ям особливо актуальні в цьому сезоні. Легкі, невагомі і водночас яскраві – для теплих літніх вечорів та стильних образів.

Бахрома - чим довше, тим краще!

Провідні дизайнери світу, очевидно, закохались в бахрому і вирішили, що бахроми мало не буває! Виною тому - віяння стилю дикого заходу. Аксесуари та прикраси з бахромою – просто must have цього сезону в скарбничці кожної модниці.

Зручність понад усе: сумки на пояс.

Для нас, дівчат, сумка – чи не найголовніший аксесуар. Тепер ми можемо поєднати необхідність та зручність. Маленькі стильні сумки на пояс дозволять мати при собі все найнеобхідніше.

Спортивний костюм - не лише для спортзалу

Тим, що спортивні речі вже давно вийшли за межі спортзалу, вже нікого не здивуєш. Поєднання суконь і спідниць з кросівками тепер не вважається несмаком, а навпаки часто створює дуже стильні образи. Цього сезону дизайнери пішли далі і показали світу найнесподіваніші форми спортивних костюмів, які часто-густо навіть не згодяться для спортзалу. Українські дизайнери також не відстають та пропонують стильні і комфортні спортивні костюми для повсякдення: вечірніх прогулянок, походів по магазинах та ін.

Джинс – поза часом.

Джинсові речі актуальні завжди. Літній сезон 2018 – не виняток. Від одягу та сумок – і до прикрас. Різноманітний асортимент речей з джинсу задовольнить найвибагливішу модницю.

Для тих, кому не байдуже що під одягом.

Будьте сміливою у виборі не лише одягу, а й білизни. Виготовлена вручну, спокуслива, і, головне, ексклюзивна! Смілива білизна ручної роботи для тих, хто не боїться експериментів, хоче і вміє дивувати.

І, нарешті, тренди такого очікуваного пляжного сезону: в'язані купальники та пляжні аксесуари ручної роботи! Адже пляж - це місце, де правильно підібраний стильний купальник прикує до Вас захоплені погляди оточуючих.

Фото надані Handmade супермаркетом СКРИНЯ