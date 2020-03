Співачка KLER випустила відеокліп на пісню ТIКА

Чергова яскрава робота поповнила ряд якісних відеокліпів українських артистів. Співачка KLER випустила пісню ТIКА.

Автор і виконавець сама пише тексти українською, англійською та російською мовами. Над музикою KLER працює у співпраці з саунд-продюсером Антоном Карським. Трек виконаний в кращих традиціях сучасної поп-музики з грувом twerk і R'n'B. Робота відрізняється досить високою якістю як по звуку, так і по відеоряду.

KLER

Над кліпом попрацювали метри українського відео-продакшена - режисирував Trent Pazl, за декорації відповідала художник-постановник Надя Юпітер, яка співпрацювала раніше з NK, Michelle Andrade і Jerry Heil, образи створювала відома блогер / стиліст Таня Кравчук, спецефекти для відео виготовив 3D-дизайнер Matthew Hunter, який брав до цього участь в продакшені кліпу "ME!" від Тейлор Свіфт і Брендоріна Урі з проекту Panic! At the Disco. Дивимося та насолоджуємося..

