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18 березня • оновлено в 11:18
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Співачка KLER випустила відеокліп на пісню ТIКА

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Чергова яскрава робота поповнила ряд якісних відеокліпів українських артистів. Співачка KLER випустила пісню ТIКА.

Автор і виконавець сама пише тексти українською, англійською та російською мовами. Над музикою KLER працює у співпраці з саунд-продюсером Антоном Карським. Трек виконаний в кращих традиціях сучасної поп-музики з грувом twerk і R'n'B. Робота відрізняється досить високою якістю як по звуку, так і по відеоряду.

KLER

KLER

Над кліпом попрацювали метри українського відео-продакшена - режисирував Trent Pazl, за декорації відповідала художник-постановник Надя Юпітер, яка співпрацювала раніше з NK, Michelle Andrade і Jerry Heil, образи створювала відома блогер / стиліст Таня Кравчук, спецефекти для відео виготовив 3D-дизайнер Matthew Hunter, який брав до цього участь в продакшені кліпу "ME!" від Тейлор Свіфт і Брендоріна Урі з проекту Panic! At the Disco. Дивимося та насолоджуємося..

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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Автор
Баглан Аязбаєв
Тема
Блог шоубіз
Тег
музика
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