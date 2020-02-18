Прем'єр національного балету Нідерландів воскресить в Києві партію Вацлава Ніжинського

В кінці минулого року успішний тандем соліста Національного балету Нідерландів Костянтина Аллена і прими Нацопери Наталії Мацак в балеті "Баядерка" надихнув артистів на нову співпрацю.

22 лютого в Національній опері вони знову зустрінуться на одній сцені, щоб станцювати два одноактні балети - "Пахіта" і "Шехеразада". Наталія вперше станцює "пахітени" в Україні, а Костянтин здійснить свою давню мрію і дебютує в "Шехеразада" в партії Золотого раба, яким підкорив світ Вацлав Ніжинський. Спеціально для цього вечора розробляються ексклюзивні костюми і прикраси. Відомо, що заради репетицій цього балету один з найбільш затребуваних танцівників сучасності Костянтин Аллен прилетить з Нідерландів до Києва за чотири дні до ексклюзивної прем'єри.

"Коли Костянтин танцював в Києві" Баядерку ", все думали, що це індійський танцівник, а у нього просто така рідкісна і незвичайна для балету зовнішність. Додайте до цього технічний набір та пластику, а для

"Шехеразади" це дуже важливо, адже партію Золотого раба вважають еталоном чоловічої краси ", - розповіла Наталія Мацак.

Обидві постановки перенасичені емоціями, яскравими костюмами та великою кількістю людей на сцені. В один вечір глядачі зможуть поринути в аристократичну класику і гарячий Схід.

Варто відзначити артистів, які задіяні в українській постановці. Наталія Мацак - прима Національної опери, лауреат конкурсу імені Сержа Лифаря. На сцену Національної опери вперше вийшла в 18 років, а тепер танцює ключові партії класичного репертуару у Франції, Італії, США, Швейцарії, Греції.

Костянтин Аллен - соліст Національного балету Нідерландів, народився в США, виріс на Гаваях, танцювати почав в 5 років. У 2007 році отримав бронзову медаль на конкурсі Youth American Grand Prix в США, працював в Штуттгартский балеті, а з 2018-го приєднався до трупи Нідерландського національного балету.

Свого часу партію Пахіти танцювали всі відомі балерини XX cтолетія - Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Тамара Карсавіна, Ольга Спесивцева.

"Шехеразада" - легенда балетної класики, її прем'єра відгриміла в 1910 році в Парижі під час сезонів Сергія Дягілєва.

Нагадаємо, побачити балет "Пахіта" і "Шехеразада" у виконанні Наталії Мацак і Костянтина Аллена можна буде 22 лютого в Києві на сцені Національної опери.

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