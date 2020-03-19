Національна оперета України пропонує онлайн трансляції вистав та концертів

УВАГА! Національна оперета України пропонує своїм глядачам трансляції найулюбленіших вистав та концертів! Завтра, 19 березня о 19:00 на YouTube-каналі KievOperetta розпочинає відеострімінг.

19 березня - концерт "Шедеври барокової музики "Веніціанська ніч".

21 березня - мюзикл "Скрипаль на даху" Дж.Бока;

23 березня - концерт "Штраус в опереті";

25 березня - оперета "Графиня Маріца", І. Кальмана;

27 березня - концерт "Музика з кінофільмів";

29 березня - мюзикл "Sugar, або В джазі тільки дівчата", Дж. Стайна;

31 березня - концерт "Світові мюзикли. Найкраще!";

2 квітня - мюзикл "Сімейка Аддамсів" Е.Ліппа.

Початок трансляцій о 19:00

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