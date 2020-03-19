Національна оперета України пропонує онлайн трансляції вистав та концертів

УВАГА! Національна оперета України пропонує своїм глядачам трансляції найулюбленіших вистав та концертів! Завтра, 19 березня о 19:00 на YouTube-каналі KievOperetta розпочинає відеострімінг.
19 березня - концерт "Шедеври барокової музики "Веніціанська ніч".
21 березня - мюзикл "Скрипаль на даху" Дж.Бока;
23 березня - концерт "Штраус в опереті";
25 березня - оперета "Графиня Маріца", І. Кальмана;
27 березня - концерт "Музика з кінофільмів";
29 березня - мюзикл "Sugar, або В джазі тільки дівчата", Дж. Стайна;
31 березня - концерт "Світові мюзикли. Найкраще!";
2 квітня - мюзикл "Сімейка Аддамсів" Е.Ліппа.
Початок трансляцій о 19:00
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