На Київщині пройде кінне шоу з майстер-класами

8 і 9 лютого в Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") пройде інтерактивна розважальна програма "Небесні коні". На гостей чекають кінно-трюкові виступи, майстер-класи з давніх бойових мистецтв і по догляду за кіньми, смачні страви з багаття, слов'янські ігри, хороводи ... І все це в справжньому середньовічному місті!

Тут, на території понад 20 га, на основі знань сучасної науки - історії, археології, - в реальному масштабі відтворюється столиця Київської Русі V-XIII століть - найбагатшої та наймогутнішої держави середньовічної Європи. У Древньому Києві також відтворюється атмосфера тої величної епохи.

Зайшовши у ворота Князівства Київська Русь, відвідувачі на власні очі побачать історичний центр середньовічного Києва з будовами, що існували у V-XIII століттях в межах Дитинця Києва і Передгороддя. Тільки тут можна насолодитися такими шедеврами середньовічної архітектури, як: монументальна оборонна споруда "Заборола" (довжиною близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми та трибуни, сторожові вежі, садиби киян X-XIІ століть і багато іншого. Тільки тут можна побачити перший християнський храм, зведений після Хрещення Русі – дерев'яну Василівську церкву X століття.

Гостей Древнього Києва чекають музеї історичного костюма і дерев'яного зодчества, експозиції облогової техніки, кораблебудування і навіть середньовічних тортур.

8 і 9 лютого жителі Князівства радо зустрінуть дорогих гостей біля в'їзних воріт і ані на хвилину не дадуть нудьгувати. Адже вони приготували незвичайну розважальну програму, в якій гостям відведено особливу роль. У ці дні відвідувачі стануть активними учасниками дійства.

На амфітеатрі Дитинця на гостей чекають виступи кінно-трюкового театру, в яких будуть задіяні унікальні коні історичних порід, що зібрані з різних куточків світу в Княжій стайні. У тандемі з досвідченими вершниками-каскадерами ці прекрасні тварини вражатимуть глядачів віртуозним виконанням трюків.

Після виступів дресирувальники розкажуть гостям про походження порід, їх особливості, про те, які видатні історичні особистості володіли представниками тієї чи іншої породи та навіть повідають легенди про них.

Кожен відвідувач зможе підійти до коней, погладити їх, влаштувати яскраву фотосесію та навіть проїхати на них верхи або в екіпажі.

Досвідчені інструктори проведуть відкриті майстер-класи з дресирування та з догляду за кіньми, де розкажуть про те, як доглядати цими тваринами так, аби вони були не просто здоровими та слухняними, а й стали вірними друзями.

На вікторині про коней кожен, хто дасть правильну відповідь на питання від знавців, отримає приз.

Родзинкою програми 8 та 9 лютого стане майстер-клас із кінно-лучної стрільби. Спортсмени-віртуози здивують влучністю стрільби з історичного лука верхи на коні на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, та в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів.

У Князівстві можна і самому освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школи кінних лучників "Князь Володимир". Для цього потрібно звернутися до організаторів у Древньому Києві або зв'язатися за тел. (044) 461-99-37. І вже з першого заняття опановувати мистецтво керувати конем і влучно стріляти з лука, долучаючись до бойових традицій наших пращурів!

У Князівстві можна цікаво й активно провести час, занурившись у романтику Середньовіччя. На відвідувачів чекають смачні страви та напої в теплій середньовічній корчмі, Княжа костюмерна з автентичними костюмами часів Київської Русі, майстер-класи та середньовічна крамниця з оригінальними сувенірами.

Хто захоче продовжити подорож в середньовіччі ще на день, може залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

* У програмі можливі зміни

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 190 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у с. Копачів, Обухівський район, Київська область. Доїхати можна власним автомобілем або громадським транспортом від ст.метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!