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29 жовтня • оновлено в 12:38
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Київщина прийматиме міжнародні змагання з кінних бойових мистецтв

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2 і 3 листопада Древній Київ Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує всіх на грандіозну подію осені – Міжнародний фестиваль кінних бойових мистецтв "Скіфи". До Древнього Києва з'їдуться кращі кінні лучники з Європи та Азії, щоб позмагатися в захоплюючому мистецтві стрільби з лука верхи на коні. Також на гостей чекають прогулянки на конях, смачні страви з багаття, ігри та забави, канатний спуск, музеї та можливість ночівлі.

Київщина прийматиме міжнародні змагання з кінних бойових мистецтв

"Парк Київська Русь" це один з найбільших історико-культурних комплексів Європи, який не має аналогів у всьому світі. Тут на основі наукових знань НАН України відтворюється Київ V-ХIII століть в його натуральному розмірі, в масштабі 1: 1.

Гостей Фестивалю "Скіфи" чекає насичена програма: це і кінно-трюкові виступи, і змагання та показові виступи з володіння древніми бойовими мистецтвами, й інтерактиви з відвідувачами та ще багато цікавого.

Ключовою подією Фестивалю стане міжнародний турнір кінних лучників. В змаганнях братимуть участь кращі кінні лучники з різних куточків світу, в тому числі з Туреччини, Польщі, Австрії, Фінляндії, Канади, Кувейту, Казахстану, України.

Київщина прийматиме міжнародні змагання з кінних бойових мистецтв

Досвідчені спортсмени-віртуози змагатимуться у влучності стрільби з традиційного (історичного) лука верхи на коні на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, та в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів. Змагання кінних лучників будуть проходити в двох стилях: казахському та древньокиївському. В першому стилі спортсмени стріляють по мішенях круглої форми (золота, срібна та бронзова) по прямому треку. В стилі дреньокиївському вершники стріляють по колу по чотирьох мішенях, та по прямій – в одну мішень за заїзд. В суботу, 2 листопада, буде проводитися ще й додатковий захоплюючий формат, який проходить лише в Україні, "Нічний кінний лучник".

Також гості Князівства побачать показові виступи акторів-каскадерів кінно-трюкового театру Древнього Києва з віртуозного володіння різними видами середньовічної зброї: мечами, списами, сулицями. Крім того вершники та їхні вірні чотириногі друзі продемонструють елементи бойової джигітовки: різні трюки, які зараз використовуються в показових виступах, а в минулому допомагали в битві та рятували життя в бою.

Київщина прийматиме міжнародні змагання з кінних бойових мистецтв

Спортсмени та актори-каскадери будуть виступати в тандемі з унікальними кіньми історичних порід, зібраними з усього світу в Княжій стайні. Деяких з цих коней в Україні більше ніде не побачити, адже їх було привезено в нашу країну в єдиному екземплярі. Коней можна буде погладити, сфотографуватися з ними, покататися верхи або в екіпажі.

Гості Князівства будуть не просто глядачами на фестивалі, а зможуть стати активними учасниками дійства, взявши участь у веселих та цікавих іграх і конкурсах, слов'янських забавах, запальних хороводах і танцювальних флеш-мобах.

Кульмінацією фестивальної програми стане стрільба з величезного метального знаряддя, требушету, палаючими ядрами.

Київщина прийматиме міжнародні змагання з кінних бойових мистецтв

Гості Древнього Києва відчують себе повноправними жителями середньовічного міста. Відвідувачі зможуть прогулятися стародавніми вуличками, оглянути шедеври дерев’яного зодчества, відвідати музеї та експозиції. Відвідувачі зможуть постріляти з лука та покидати ножі в середньовічному тирі, пролетіти на канатному спуску над Лісовим озером, відвідати майстер-класи з гончарства, приміряти костюми часів Київської Русі. Дітки зможуть розважитися в яскравому мотузковому кубі-лабіринті "Мишоловка" та пострибати на батуті.

Скуштувати середньовічних напоїв та страв, приготованих на вогнищі, можна в автентичній Княжій корчмі та в альтанках.

А для тих, хто вирішить продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" та хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30 і триватиме в суботу 2 листопада до 21:00, в неділю 3 листопада - до 19:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 250 грн., для пенсіонерів та студентів - 150 грн., д ля дітей шкільного віку - 80 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

Древній Київ в Князівстві Київська Русь розташований недалеко від Києва сучасного - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від ст. м. "Видубичі" (вихід з метро в бік супермаркету "Фуршет") відповідно до розкладу на сайті

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

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