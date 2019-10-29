Київщина прийматиме міжнародні змагання з кінних бойових мистецтв

2 і 3 листопада Древній Київ Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує всіх на грандіозну подію осені – Міжнародний фестиваль кінних бойових мистецтв "Скіфи". До Древнього Києва з'їдуться кращі кінні лучники з Європи та Азії, щоб позмагатися в захоплюючому мистецтві стрільби з лука верхи на коні. Також на гостей чекають прогулянки на конях, смачні страви з багаття, ігри та забави, канатний спуск, музеї та можливість ночівлі.

"Парк Київська Русь" – це один з найбільших історико-культурних комплексів Європи, який не має аналогів у всьому світі. Тут на основі наукових знань НАН України відтворюється Київ V-ХIII століть в його натуральному розмірі, в масштабі 1: 1.

Гостей Фестивалю "Скіфи" чекає насичена програма: це і кінно-трюкові виступи, і змагання та показові виступи з володіння древніми бойовими мистецтвами, й інтерактиви з відвідувачами та ще багато цікавого.

Ключовою подією Фестивалю стане міжнародний турнір кінних лучників. В змаганнях братимуть участь кращі кінні лучники з різних куточків світу, в тому числі з Туреччини, Польщі, Австрії, Фінляндії, Канади, Кувейту, Казахстану, України.

Досвідчені спортсмени-віртуози змагатимуться у влучності стрільби з традиційного (історичного) лука верхи на коні на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, та в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів. Змагання кінних лучників будуть проходити в двох стилях: казахському та древньокиївському. В першому стилі спортсмени стріляють по мішенях круглої форми (золота, срібна та бронзова) по прямому треку. В стилі дреньокиївському вершники стріляють по колу по чотирьох мішенях, та по прямій – в одну мішень за заїзд. В суботу, 2 листопада, буде проводитися ще й додатковий захоплюючий формат, який проходить лише в Україні, – "Нічний кінний лучник".

Також гості Князівства побачать показові виступи акторів-каскадерів кінно-трюкового театру Древнього Києва з віртуозного володіння різними видами середньовічної зброї: мечами, списами, сулицями. Крім того вершники та їхні вірні чотириногі друзі продемонструють елементи бойової джигітовки: різні трюки, які зараз використовуються в показових виступах, а в минулому допомагали в битві та рятували життя в бою.

Спортсмени та актори-каскадери будуть виступати в тандемі з унікальними кіньми історичних порід, зібраними з усього світу в Княжій стайні. Деяких з цих коней в Україні більше ніде не побачити, адже їх було привезено в нашу країну в єдиному екземплярі. Коней можна буде погладити, сфотографуватися з ними, покататися верхи або в екіпажі.

Гості Князівства будуть не просто глядачами на фестивалі, а зможуть стати активними учасниками дійства, взявши участь у веселих та цікавих іграх і конкурсах, слов'янських забавах, запальних хороводах і танцювальних флеш-мобах.

Кульмінацією фестивальної програми стане стрільба з величезного метального знаряддя, требушету, палаючими ядрами.

Гості Древнього Києва відчують себе повноправними жителями середньовічного міста. Відвідувачі зможуть прогулятися стародавніми вуличками, оглянути шедеври дерев’яного зодчества, відвідати музеї та експозиції. Відвідувачі зможуть постріляти з лука та покидати ножі в середньовічному тирі, пролетіти на канатному спуску над Лісовим озером, відвідати майстер-класи з гончарства, приміряти костюми часів Київської Русі. Дітки зможуть розважитися в яскравому мотузковому кубі-лабіринті "Мишоловка" та пострибати на батуті.

Скуштувати середньовічних напоїв та страв, приготованих на вогнищі, можна в автентичній Княжій корчмі та в альтанках.

А для тих, хто вирішить продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" та хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30 і триватиме в суботу 2 листопада до 21:00, в неділю 3 листопада - до 19:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 250 грн., для пенсіонерів та студентів - 150 грн., д ля дітей шкільного віку - 80 грн., дошкільнятам - безкоштовно.

Древній Київ в Князівстві Київська Русь розташований недалеко від Києва сучасного - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від ст. м. "Видубичі" (вихід з метро в бік супермаркету "Фуршет") відповідно до розкладу на сайті

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

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