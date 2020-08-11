Казахстанський співак Jah Khalib виступить в Києві: коли концерт і чого очікувати

Казахстанська хіп-хоп зірка Jah Khalib виступить в Києві – концерт відбудеться 18 серпня в столичному Osocor Residence.

Баха (справжнє ім'я артиста – Бахтіяр Мамедов) пише проникливі і зворушливі, проте одночасно мужні пісні. Співак, продюсер і бытмейкер відрізняється своїм неординарним музичним баченням і однаково добре розбирається і в ліриці, і у флоу, і в мелодиці. Про майбутній концерт OBOZREVATEL повідомили організатори концерту.

Концерт Jah Khalib в Києві Пресслужба організаторів

Так, музикант неодноразово заявляв, що дуже любить Київ. Він переїхав сюди, щоб писати останній альбом "Вихід у світ". Тут, за словами Jah Khalib, навіть повітря насичене творчістю і так і хочеться творити щось нове та сучасне разом з однодумцями. Саме тому у свіжій платівці не обійшлося без фітів з українськими артистами Джамалою, Maruv, Kyivstoner'ом і іншими.

Jah Khalib Пресслужба організаторів

"Лейла", "Медина", "Мамасита", "Созвездие ангела", "Если че, я Баха" – найвідоміші хіти Jah Khalib впізнають з перших нот, а в його гастрольному графіку неможливо знайти вільної дати. Однак для Києва, своєї "творчої Мекки", час у Бахи знайдеться завжди. 18 серпня він буде дарувати музичну насолоду на столичній резиденції відпочинку Osocor Residence. Саме такими піснями і хочеться зустрічати осінь – ліричними, відвертими і рефлексивними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Jah Khalib (Бахтіяр Мамедов) повідомив про свій переїзд до Києва. Так, артист відзначив, що йому дуже комфортно в Україні і він "має до цієї країни теплі почуття".