Фестиваль гігантських китайських ліхтарів запрошує в гості всіх соціально незахищених дітей

У п'ятницю, 5 липня Фестиваль Гігантських Китайських ліхтарів відкриє двері для всіх дітей з соціально незахищених категорій (діти-інваліди, які залишилися без піклування батьків, сироти та діти з багатодітних сімей).

Маленькі гості зможуть побачити понад 30 казкових світлових інсталяцій: сади з райськими птахами, алею панд, ліс з оленями, карету Попелюшки, тунель кохання і головне – 40-метрового гігантського дракона!

"Після вдалого старту Фестивалю нам прийшло багато листів від благодійних організацій з проханням надати можливість діткам із соціально незахищених категорій безкоштовно відвідати наш івент. Знаю, як багато радості і позитивних емоцій приносять такі заходи дітям. Тому ми з радістю запрошуємо всіх познайомитися з культурою Китаю і на власні очі побачити красу скульптур з тисяч різнокольорових ліхтариків " – каже Денис Погорілко, керівник компанії Grand Event.

Організатори також обіцяють в цей день яскраву розважальну програму.

Нагадуємо, що "Фестиваль великих китайських ліхтарів" стартував минулого тижня в парку "Преображенський". Він уже встиг побувати в 40 країнах світу, Одеса – друге місто в Україні, що приймає фестиваль.

Коли: 5 липня з 21.00 до 24.00

Адреса: Парк "Преображенський", вул. Новощепний Ряд, 27 (вхід з вул. Мечникова)

Вхід для дітей з соціально незахищених категорій та їх супроводжуючих – безкоштовний, при наявності посвідчення.

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