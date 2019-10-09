18 жовтня в Національній опереті відбудеться Вечір вокально-фортепіанної музики епохи романтизму

Німецько-австрійський романтизм – це ціле явище у світовій музиці, яке сягає корінням у давній пісенний епос. Музика сповнена неймовірної витонченості і краси, глибокого психологізму та мелодики. Це безцінна перлина у скарбниці світового музичного мистецтва.

Вокальна та інструментальна спадщина музичного романтизму надзвичайно велика і вагома. До неї звертатимуться у всі часи, адже її тематика дуже актуальна.

Яскравий музичний напрямок підкорив суспільство сповідуванням високих ідеалів гуманізму, свободи особистості, єдності людини і природи. Композитори-романтики, до речі, вважали народну творчість праосновою професійного музичного мистецтва, саме у цей період починають формуватися національні музичні школи.

Основний інструмент романтиків – фортепіано. Цей інструмент вирізняється силою звучання, багатством динамічних відтінків. Рояль набуває статусу "короля музичних інструментів". Відтак фортепіано стає не акомпонуючим, а рівнозначним у дуеті з голосом, а також досягає найвищого рівня віртуозності у сольному музикуванні.

У програмі концерту вокально-фортепіанної музики будуть представлені перлини музики німецьких та австрійських композиторів-романтиків. Глибокий психологізм та драматизм Й.Брамса, театральна образність К.М. Вебера, витончена мелодійність та душевність Ф.Шуберта та Р.Шумана… Ці шедеври звучатимуть для вас у виконанні артистів Київського національного академічного театру оперети – з. а. України Соломії Приймак (сопрано) та Лауреата міжнародних конкурсів Анни Поліщук (рояль).

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро "Олімпійська")

Коли: 18 жовтня, п’ятниця

Початок о 19:00

Квитки тут:

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