18 грудня Національна оперета України відсвяткує своє 85-річчя феєричним Гала-концертом

Національна оперета України відзначає 85-ий день народження і запрошує всіх киян та гостей столиці приєднатися до грандіозного святкування!

Театр підготував феєричну шоу-програму, яка вразить навіть найвибагливіших шанувальників музики.

На слухачів чекають найкращі оригінальні номери, композиції із найвідоміших у світі оперет, опер та мюзиклів. Звучатимуть твори знаних композиторів: Йоганна Штрауса, Імре Кальмана, Франца Легара, Жака Оффенбаха, Гаетано Доніцетті, Вольфганга-Амадея Моцарта, Джузеппе Верді, Ендрю Ллойда Веббера, Джона Гарольда Кандера, Коула Портера та інших.

Яскраві та оригінальні номери представлять провідні вокалісти театру, артисти хору, балету та оркестру.

З нагоди 85-річчя Театру солісти готують для своїх шанувальників твори, які ще не лунали зі сцени Національної оперети.

У свій ювілей Національна оперета України, як завжди, буде дивувати, вражати та надихати!

Коли: 18 грудня, середа

Де: Національна оперетта України (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро "Олімпійська")

Для замовлень: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

Квитки он-лайн ТУТ:

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