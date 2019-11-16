З'явилися подробиці смерті російського політика Ісаєва

Директор інституту актуальною економіки, глава руху "Нова Росія" Микита Ісаєв помер по дорозі назад з робочої поїздки в Тамбов.
Про це розповів його прессекретар Олександр Макаренко, передає "Газета.Ru". За словами Макаренка, смерть не носить кримінальний характер.
"Вчора працював у Тамбові, а вночі повертався до столиці на поїзді. Стало погано. Причини смерті поки не встановлені, будуть проведені експертизи. Відразу можу сказати, що смерть точно не кримінальна", – підкреслив Макаренко.
Микита Ісаєв
Раніше помічниця Микити Ісаєва Аліна Жестовская підтвердила його смерть. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
"Вночі раптово пішов мій коханий чоловік, сенс і суть всього. Ми були в цей момент разом ... Про дату і місце похорону ми повідомимо", – зазначила Жестовская.
Нагадаємо, про смерть російського політика Микити Ісаєва стало відомо вранці 16 листопада.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
російський політик, лідер руху "Нова Росія" Микита Ісаєва підтримав ініціативу України про прирівнювання ідеології "русского мира" до нацизму.
Раніше Ісаєв розкритикував Росію за війну на сході України і допустив, що вона не обмежиться тільки економічними обмеженнями проти Кремля і зміцненням армії України, а й цілком може призвести до початку війни у самій РФ.
Крім того, Ісаєв припускав, що Україна нібито возз'єднається з Росією як невід'ємна частина "русского мира". За його словами, це має статися після того, як Росія відновить свою минулу велич.
Російський політик Микита Ісаєв визнав, що в окупований Крим майже не їдуть туристи через захмарні ціни на півострові.
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