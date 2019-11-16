З'явилися подробиці смерті російського політика Ісаєва

Директор інституту актуальною економіки, глава руху "Нова Росія" Микита Ісаєв помер по дорозі назад з робочої поїздки в Тамбов.

Про це розповів його прессекретар Олександр Макаренко, передає "Газета.Ru". За словами Макаренка, смерть не носить кримінальний характер.

"Вчора працював у Тамбові, а вночі повертався до столиці на поїзді. Стало погано. Причини смерті поки не встановлені, будуть проведені експертизи. Відразу можу сказати, що смерть точно не кримінальна", – підкреслив Макаренко.

Микита Ісаєв

Раніше помічниця Микити Ісаєва Аліна Жестовская підтвердила його смерть. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Вночі раптово пішов мій коханий чоловік, сенс і суть всього. Ми були в цей момент разом ... Про дату і місце похорону ми повідомимо", – зазначила Жестовская.

Нагадаємо, про смерть російського політика Микити Ісаєва стало відомо вранці 16 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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