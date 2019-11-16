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16 листопада • оновлено в 13:31
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З'явилися подробиці смерті російського політика Ісаєва

3.3т
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Директор інституту актуальною економіки, глава руху "Нова Росія" Микита Ісаєв помер по дорозі назад з робочої поїздки в Тамбов.

Про це розповів його прессекретар Олександр Макаренко, передає "Газета.Ru". За словами Макаренка, смерть не носить кримінальний характер.

"Вчора працював у Тамбові, а вночі повертався до столиці на поїзді. Стало погано. Причини смерті поки не встановлені, будуть проведені експертизи. Відразу можу сказати, що смерть точно не кримінальна", – підкреслив Макаренко.

Микита Ісаєв

Микита Ісаєв

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Раніше помічниця Микити Ісаєва Аліна Жестовская підтвердила його смерть. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Вночі раптово пішов мій коханий чоловік, сенс і суть всього. Ми були в цей момент разом ... Про дату і місце похорону ми повідомимо", – зазначила Жестовская.

Нагадаємо, про смерть російського політика Микити Ісаєва стало відомо вранці 16 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Місце
Росія
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Приходилось видеть и слышать его выступления на различных российских ток-шоу..Умный,адекватный,толковый..Спасибо ему за поддержку Украины..Но,в одном он был не прав,так это в том ,что Украина должна вернуться в обновленный "русский мир"..Этого не будет..Соболезнование родным и близким..Земля ему пухом!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
И пускай он защищал щирых ок.раинцев, смерть в любом случае трагедия, соболезную близким
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