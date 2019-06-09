Звідки мільйони? Кадиров оприлюднив декларацію

Глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив декларацію про доходи, з якої випливає, що в 2018 році він заробив понад 7,5 млн рублів.

Відповідний документ з'явився на сайті адміністрації лідера республіки. Різниця з попереднім роком склала 700 тисяч рублів.

Відзначається, що у власності Кадирова знаходиться будинок площею 2344,3 квадратних метри і земельна ділянка в 3668 квадратних метрів. Також родина глави Чечні користується будинком площею 300 квадратних метрів.

Рамзан Кадиров Інтерфакс

Відзвітував Кадиров і про доходи членів своєї сім'ї. Так, дружина лідера республіки заробила за 2018 рік 60 тисяч рублів, а один із його неповнолітніх синів – 210,8 тисяч рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв показали свої декларації про доходи. Як з'ясувалося, глава уряду заробив майже на 1,5 млн рублів більше.

Росіяни висміяли Путіна за те, що в його декларації досі записані два радянських автомобілі і автопричіп.

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